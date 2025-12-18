लाड़ली बहनों को मिलेंगे 5000 रुपये? सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

संक्षेप: चर्चा तेज हो गई है कि सीएम मोहन यादव की तरफ से लाड़ली बहनों को 5000 रुपये दिए जाएंगे। जानिए क्या है मामला? क्या एमपी की मोहन सरकार सच में बहनों को इतने रुपये देने जा रही है।

लाड़ली बहनों को हर महीने मिलने वाली राशि 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है। इस बीच चर्चा तेज हो गई है कि सीएम मोहन यादव की तरफ से लाड़ली बहनों को 5000 रुपये दिए जाएंगे। जानिए क्या है मामला? क्या एमपी की मोहन सरकार सच में बहनों को इतने रुपये देने जा रही है।

ये पूरा मामला, मध्य प्रदेश की विधानसभा में मोहन यादव और विपक्ष के बीच हुए सवाल-जवाब के बीच का है। दरअसल मोहन यादव विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लाड़ली बहना योजना की राशि और भी बढ़ेगी। उन्होंने विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा- विपक्ष जहां लाड़ली बहनों को 3000 रुपये देने की बात कर रहा है। हमारी सरकार आगे चलकर 3 हजार क्या 5 हजार रुपये महीने की भी सहायता देगी।

यह योजना मध्य प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाली शिवराज सरकार ने 2023 में शुरू की। इसके तहत पात्र महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने सीधे उनके बैंक खाते में 1250 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी। इस राशि में 250 रुपये बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है।