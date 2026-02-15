लाड़ली बहना योजना की 33वीं किस्त जारी, 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1836 करोड़ ट्रांसफर
खंडवा जिले के पंधाना में आयोजित कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना की 33वीं किस्त जारी करते हुए 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में एक क्लिक से 1,836 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने शनिवार को खंडवा जिले के पंधाना में आयोजित कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना की 33वीं किस्त जारी करते हुए 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में एक क्लिक से 1,836 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। यह राशि महिलाओं को महाशिवरात्रि से पहले आर्थिक सहायता के रूप में दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत बहनों को 1,500 रुपये की सौगात दी जा रही है। अब तक इस योजना के अंतर्गत कुल 52,304 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हितग्राहियों को वितरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है और राज्य सरकार हर कदम पर महिलाओं के साथ खड़ी है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यादव ने महिलाओं को देवी स्वरूप बताया और कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में महिला कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार मतदान का है और महिलाओं से एकजुट रहने तथा संगठित रहने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जब सरकार लाड़ली बहनों को आर्थिक सहायता देती है तो विपक्ष के कुछ नेता उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं परिवार की रीढ़ होती हैं और वे हर परिस्थिति में परिवार के लिए समर्पित रहती हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण वर्ष के दौरान महिलाओं को प्रशिक्षण देने, स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने और उनके उत्पादों को उचित बाजार दिलाने को प्राथमिकता दी है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करना है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें