CM मोहन यादव आज ट्रांसफर करेंगे लाड़ली बहन योजना की राशि, कितना आएगा पैसा
मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए सीएम ने आज पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहा है। सीएम ने बताया कि आज 1.26 करोड़ महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे।
Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 09:49 AM
मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के लिए 1250 रुपए मासिक किश्त और उसके साथ ही राखी का शगुन देने का ऐलान किया था। एमपी के सीएम मोहन यादव आज इन बहनों से किया वादा पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज इन सभी लाड़ली बहनों के खातों में कुल 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे।
