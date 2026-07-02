गुम हो गए लड्डू गोपाल, ढूंढने के लिए बनाई गई SIT; 3 थानों की पुलिस छान रही चप्पा-चप्पा
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शख्स के लड्डू गोपाल गुम हो गए। शख्स ने लड्डू गोपाल के गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई और अब पुलिस लड्डू गोपाल को ढूंढ रही है, इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस का एक ऐसा मिशन सामने आया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इस बार पुलिस किसी शातिर अपराधी या गैंगस्टर की तलाश में नहीं, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को खोजने के मिशन पर निकली है। इसके लिए बाकायदा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया गया है, जिसमें तीन थाना क्षेत्रों की पुलिस को शामिल किया गया है। पुलिस की ये टीमें लड्डू गोपाल की तलाश में कड़ी मशक्कत कर रही हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, सिटी सेंटर स्थित अलकापुरी निवासी विजया शर्मा भगवान श्रीकृष्ण की अनन्य भक्त हैं। उनके अनुसार, लड्डू गोपाल की प्रतिमा उन्हें उनकी नानी ने दी थी और वह उन्हें परिवार के सदस्य की तरह अपने साथ रखती थीं। 29 जनवरी को विजया अपनी बहन के साथ कोतवाली थाना क्षेत्र के छापाखाना स्थित सब्जी मंडी में खरीदारी करने गई थीं। इसी दौरान उनके लड्डू गोपाल कहीं गुम हो गए।प्रतिमा के गुम होने के बाद विजया ने लगातार पुलिस से मदद मांगी। उन्होंने कोतवाली थाने से लेकर सीएसपी, एसपी और अंततः ग्वालियर रेंज के आईजी कार्यालय तक कई बार गुहार लगाई। विजया का कहना है कि उनके लिए लड्डू गोपाल सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि परिवार के सबसे लाडले सदस्य हैं और उनके बिना घर सूना हो गया है। ऐसे में अब पुलिस अब लड्डू गोपाल को ढूंढ रही है।
तीन थानों की पुलिस कर रही सर्च
इस मामले की भावनात्मक गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना ने विशेष जांच दल (SIT) गठित करने के निर्देश दिए। अब तीन थानों की पुलिस संयुक्त रूप से लड्डू गोपाल की तलाश में जुट गई है। पुलिस बाजार क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय लोगों से पूछताछ और अन्य संभावित सुरागों के आधार पर जांच कर रही है। जांच के दौरान पुलिस की टीमें जगह-जगह तलाश कर रही हैं। इस दौरान तीनों थानों की पुलिस विजय शर्मा द्वारा मिलने वाले इनपुट के हिसाब से जांच शुरू कर दी है।
यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि आमतौर पर पुलिस हत्या, चोरी, लूट और अन्य अपराधों की जांच के लिए एसआईटी बनाती है, लेकिन इस बार एक श्रद्धालु की आस्था से जुड़े मामले में विशेष टीम गठित की गई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या पुलिस विजया शर्मा के लाडले लड्डू गोपाल को खोजकर उनकी सालों पुरानी आस्था को फिर से घर तक पहुंचा पाएगी।
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