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क्या भूत होते हैं, आपने उन्हें कभी देखा है? इन 2 सवालों पर बागेश्वर बाबा का क्या जवाब

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई/छतरपुर
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मशहूर कथावाचक और दूसरे के मन की बात पहले ही जानकर पर्ची निकाल देने का दावा करने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि भूत प्रेत होते हैं। हालांकि, उन्होंने खुद नहीं देखा पर अनुभव करने की बात कही है।

क्या भूत होते हैं, आपने उन्हें कभी देखा है? इन 2 सवालों पर बागेश्वर बाबा का क्या जवाब

बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में अक्सर आपने कथित तौर पर 'भूतप्रेत' के प्रभाव से अजीब हरकतें करते हुए देखा होगा। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 'दिव्य दरबार' में लोगों को प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने के दावे करते हैं। लेकिन क्या सच में भूत होते हैं और क्या कभी खुद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इन्हें देखा है? बाबा बागेश्वर ने एक इंटरव्यू में इन दो बड़े सवालों का जवाब दिया है।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मुंबई में एक पॉडकास्ट में भूतों से जुड़े कुछ सवालों के जवाब दिए और कहा कि किसी के मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता है, वे होते हैं। उन्होंने हनुमान चालीसा में आए भूत के जिक्र का उदाहरण देकर कहा कि उसमें लिखा है तो गलत थोड़ी होगा। बागेश्वर बाबा से पूछा गया कि क्या वे भूत प्रेत मानते हैं तो उन्होंने कहा, 'हमारे मानने या ना मानने से देश में कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। वे होते हैं अपनी जगह पर। जहां होते हैं वहां चेक करिए, बालाजी जाइए, मेहंदीपुर, बागेश्वर। निगेटिविटी-पॉजिटिविटी होती है। निगेटिविटी का ही नाम भूत प्रेत है। और हनुमान चालीसा में ऐसा आया भी- भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भारत में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथ हनुमान चालीसा में यदि है तो गलत थोड़ी होगा।'

पैरानॉर्मल पर रिसर्च करना चाहते हैं बाबा बागेश्वर

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वह ऑक्सफोर्ड या अन्य किसी यूनिवर्सिटी में पैरानॉर्मल पर रिसर्च करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'क्योंकि हमने जो गुरु से पाया है, या निगेटिव एनर्जी से ग्रसित होता है... तंत्र-मंत्र, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उचाटन और वो जिंदगी बदतर भी कर देता है, यह भी तय है। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो प्रसिद्ध लोगों को उनके कंपटीशन वाले करवा ही देते। तो जिनके पास जिनता बड़ा नाम होता है उनता बड़ा कवच भी होता है ब्लेसिंग्स होती है, किसी गुरु की, पूजापाठ से जुड़े रहते हैं या कुलदेवी होती है तो उनकी ब्लेसिंग्स होती है तो वो उनको बचाती है। पर ये होती है और बहुत खराब होती है और कई लोगों की जिंदगी नरक कर देती है।'

इनसे छुटकारा पाने का उपाय क्या है?

बागेश्वर बाबा ने इस सवाल के जवाब में कहा, 'बहुत बढ़िया उपाय है, हनुमान चालीसा है और बीज मंत्र हैं, उतारा है, ये करवाने चाहिए पर तांत्रिकों-मांत्रिकों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। हनुमान जी के चक्कर में पड़ना चाहिए। क्योंकि तंत्र-मंत्र के नाम पर यदि कोई धंधा कर रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके भूत नहीं उतार रहा है, अपने भूत उतार रहा है।' जब लोग सबूत मांगते हैं तो क्या गुस्सा आता है, इस पर शास्त्री ने कहा, 'ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बिना प्रूफ के हैं। जब लाइट को हम कहेंगे कि लाइट दिखा दो तो आप दिखा दोगे। अब जिसने अमेरिका नहीं देखा और कहे कि अमेरिका दिखा दो और यदि आप कहो कि यदि हमें नहीं दिखाया तो अमेरिका नहीं है, तो क्या अमेरिका नहीं है?'

आपने देखा है भूत कभी?

बाबा बागेश्वर से जब यह सवाल किया गया तो उन्होंने इसे अनुभव करने की बात कही। उन्होंने कहा, 'हमने देखा नहीं, अनुभव किया है।' एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नजर, हाय लगती है और लोगों की बद्दुआ लगती है।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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Dhirendra Krishna Shastri
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