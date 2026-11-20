कूनो में फिर गूंजी किलकारी, बोत्सवाना से आई मादा चीता ने दिए 4 शावकों को जन्म
भारत में चीतों को फिर से बसाने के उद्देश्य से करीब चार साल पहले प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई थी। इसके तहत अफ्रीकी देशों से चीतों को भारत लाकर अलग-अलग चरणों में कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया।
मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से भारत लाई गई ढाई साल की मादा चीता KOMG 3 ने चार स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। कूनो के जंगल में एक बार फिर नन्हे चीतों की किलकारियां गूंजी हैं। इस नई उपलब्धि के साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 62 हो गई है। इनमें 43 चीते ऐसे हैं, जिनका जन्म भारत की धरती पर हुआ है।
बताया जा रहा है कि मादा चीता KOMG 3 ने प्राकृतिक वातावरण में चार शावकों को जन्म दिया है। चारों शावक स्वस्थ बताए गए हैं। वन विभाग और प्रोजेक्ट चीता से जुड़े विशेषज्ञों के लिए यह खबर उत्साह बढ़ाने वाली है। खास बात यह है कि बोत्सवाना से लाई गई इस मादा चीता ने भारतीय जंगलों के वातावरण में सफलतापूर्वक प्रजनन किया है।
दरअसल, भारत में चीतों को फिर से बसाने के उद्देश्य से करीब चार साल पहले प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई थी। इसके तहत अफ्रीकी देशों से चीतों को भारत लाकर अलग-अलग चरणों में कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया। शुरुआती दौर में चीतों की मौत और उनके अनुकूलन को लेकर कई चुनौतियां सामने आईं, लेकिन लगातार निगरानी, देखभाल और संरक्षण के प्रयास जारी रहे।
भारत में जन्में चीतों की संख्या 43
अब चार नए शावकों का जन्म इस परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। भारत में जन्मे चीतों की संख्या 43 तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि कूनो में चीता पुनर्वास की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। हालांकि इन नन्हे शावकों की सुरक्षा और उनका स्वस्थ विकास वन विभाग के सामने एक अहम जिम्मेदारी होगी।
इस उपलब्धि पर मध्यप्रदेश के लिए भी गर्व जताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए चीता पुनर्वास कार्यक्रम को वन्यजीव संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।चार नए शावकों के जन्म के साथ कूनो एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव संरक्षण के केंद्र में आ गया है। अब सभी की निगाहें इन नन्हे मेहमानों की सुरक्षित परवरिश और जंगल में उनके भविष्य पर टिकी हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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