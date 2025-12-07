Hindustan Hindi News
कूनो से भटककर हाईवे पर पहुंचा चीता का शावक, तेज रफ्तार वाहन ने ले ली जान

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से भटककर ग्वालियर-शिवपुरी हाईवे पर पहुंचे 20 महीने के चीता शावक की तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से मौत हो गई, जबकि उसका दूसरा साथी शावक अभी भी लापता है।

Dec 07, 2025 12:53 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से भटककर निकले एक 20 महीने के नर चीता शावक की रविवार तड़के हाईवे पर मौत हो गई। अनजान वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया। हादसा ग्वालियर-शिवपुरी नेशनल हाईवे के घाटीगांव क्षेत्र में हुआ, जो कूनो से करीब 35-40 किलोमीटर दूर है।

ग्वालियर जोन के आईजी अरविंद सक्सेना ने बताया कि शावक अपनी मां से बिछड़ गया था और रात में हाईवे तक पहुंच गया। सुबह करीब 5-6 बजे के बीच तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

दूसरा शावक अभी भी लापता, हाईवे पर सख्ती

पुलिस को जानकारी मिली है कि मां से बिछड़े दो नर शावक साथ-साथ घूम रहे थे। एक की मौत हो चुकी है, दूसरा अभी भी उसी इलाके में हो सकता है। इसलिए पूरे हाईवे पर ट्रैफिक धीमा कर दिया गया है। स्पीड लिमिट कम की गई है और भारी वाहनों को रुक-रुक कर चलने के निर्देश दिए गए हैं।

वन विभाग की टीमें तलाश में जुटीं

वन विभाग की कई टीमें दूसरे शावक को ढूंढने में लगी हैं। जंगल, खेत और नाले छाने जा रहे हैं। ड्रोन और थर्मल कैमरों की भी मदद ली जा रही है। अभी तक दूसरा शावक नहीं मिला है।

एक हफ्ते में दूसरा झटका

शुक्रवार को ही कूनो में जंगल में छोड़े गए एक अन्य चीता शावक का शव मिला था। वह सिर्फ एक दिन ही आजाद रह पाया था। एक हफ्ते में दो नन्हें चीतों की मौत ने कूनो प्रोजेक्ट को बड़ा सदमा दिया है। अधिकारी दूसरे शावक को जल्द ढूंढने और हाईवे पर और सतक सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं।

