Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़kunda mla raja bhaiya shastra puja in sharda temple in madhya pradesh
UP के विधायक राजा भैया की 'राइफल पूजा' पर क्यों छिड़ गया है विवाद

UP के विधायक राजा भैया की 'राइफल पूजा' पर क्यों छिड़ गया है विवाद

संक्षेप:

एमपी के मैहर स्थित मां शारदा देवी मंदिर में नियमों के उल्लंघन का एक हाई-प्रोफाइल मामला सामने आया है। यूपी के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने शारदा मंदिर के गर्भगृह में राइफल ले जाकर पूजा की, जबकि यहां शस्त्र पूर्णतः प्रतिबंधित हैं।

Feb 10, 2026 01:16 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, सतना
share Share
Follow Us on

एमपी के मैहर स्थित मां शारदा देवी मंदिर में नियमों के उल्लंघन का एक हाई-प्रोफाइल मामला सामने आया है। यूपी के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने शारदा मंदिर के गर्भगृह में राइफल ले जाकर पूजा की, जबकि यहां शस्त्र पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। राजा भैया की ओर से शस्त्र पूजा का वीडियो शेयर किए जाने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं, मंदिर प्रबंधन ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल मामला 6 फरवरी का है। जब राजा भैया अपने समर्थकों के साथ मैहर स्थित मां शारदा के दर्शन करने पहुंचे थे। वीआईपी प्रोटोकॉल के नाम पर उन्हें सीधे गर्भगृह में प्रवेश मिला। गर्भगृह में राजा भैया ने अपनी राइफल पुजारी नितिन महाराज को थमाई। पुजारी ने राइफल पर माता की चुनरी बांधी, फूल माला चढ़ाई और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शस्त्र पूजा संपन्न कराई।

विधायक ने खुद पोस्ट किया वीडियो

9 फरवरी सोमवार को यह मामला तब उजागर हुआ, जब खुद राजा भैया और उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुजारी राइफल की पूजा कर रहे हैं और बाद में वे राजा भैया को छोड़ने सीढ़ियों तक भी आए। 6 फरवरी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

सुरक्षाकर्मियों के बीच कैसे अंदर गई बंदूक

वही, घटना के बाद से मंदिर की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार कड़ी सुरक्षा और गार्ड्स के होते हुए राइफल अंदर कैसे गई। मंदिर समिति द्वारा अधिकृत पुजारी को नियम पता थे। उन्हें शस्त्र पूजा से रोकना चाहिए था या प्रबंधन को सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रोकने की बजाय बल्कि उन्होने पूजा कराई। हालांकि इस गंभीर मामले पर जब मंदिर प्रशासक और एसडीएम दिव्या पटेल से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|