UP के विधायक राजा भैया की 'राइफल पूजा' पर क्यों छिड़ गया है विवाद
एमपी के मैहर स्थित मां शारदा देवी मंदिर में नियमों के उल्लंघन का एक हाई-प्रोफाइल मामला सामने आया है। यूपी के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने शारदा मंदिर के गर्भगृह में राइफल ले जाकर पूजा की, जबकि यहां शस्त्र पूर्णतः प्रतिबंधित हैं।
एमपी के मैहर स्थित मां शारदा देवी मंदिर में नियमों के उल्लंघन का एक हाई-प्रोफाइल मामला सामने आया है। यूपी के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने शारदा मंदिर के गर्भगृह में राइफल ले जाकर पूजा की, जबकि यहां शस्त्र पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। राजा भैया की ओर से शस्त्र पूजा का वीडियो शेयर किए जाने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं, मंदिर प्रबंधन ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है।
दरअसल मामला 6 फरवरी का है। जब राजा भैया अपने समर्थकों के साथ मैहर स्थित मां शारदा के दर्शन करने पहुंचे थे। वीआईपी प्रोटोकॉल के नाम पर उन्हें सीधे गर्भगृह में प्रवेश मिला। गर्भगृह में राजा भैया ने अपनी राइफल पुजारी नितिन महाराज को थमाई। पुजारी ने राइफल पर माता की चुनरी बांधी, फूल माला चढ़ाई और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शस्त्र पूजा संपन्न कराई।
विधायक ने खुद पोस्ट किया वीडियो
9 फरवरी सोमवार को यह मामला तब उजागर हुआ, जब खुद राजा भैया और उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुजारी राइफल की पूजा कर रहे हैं और बाद में वे राजा भैया को छोड़ने सीढ़ियों तक भी आए। 6 फरवरी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
सुरक्षाकर्मियों के बीच कैसे अंदर गई बंदूक
वही, घटना के बाद से मंदिर की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार कड़ी सुरक्षा और गार्ड्स के होते हुए राइफल अंदर कैसे गई। मंदिर समिति द्वारा अधिकृत पुजारी को नियम पता थे। उन्हें शस्त्र पूजा से रोकना चाहिए था या प्रबंधन को सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रोकने की बजाय बल्कि उन्होने पूजा कराई। हालांकि इस गंभीर मामले पर जब मंदिर प्रशासक और एसडीएम दिव्या पटेल से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
