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MP : पशुपालकों की होगी बल्ले-बल्ले; बुरहानपुर में ‘क्षीर धारा ग्राम योजना’ लॉन्च, आय बढ़ाने पर फोकस

May 05, 2026 12:52 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बुरहानपुर
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मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से बुरहानपुर जिले में महत्वाकांक्षी ‘क्षीर धारा ग्राम योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जिले को बुरहानपुर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से बुरहानपुर जिले में महत्वाकांक्षी ‘क्षीर धारा ग्राम योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जिले को बुरहानपुर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है, जहां पशुओं के स्वास्थ्य, टीकाकरण और नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

क्षीर धारा योजना के अंतर्गत पशुपालन विभाग की टीमें गांव-गांव पहुंचकर पशुपालकों से सीधे संपर्क कर रही हैं। पशुओं में बांझपन की समस्या के समाधान के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, वहीं संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु नियमित टीकाकरण भी किया जा रहा है।

इसके साथ ही कृत्रिम गर्भाधान के जरिये उन्नत नस्ल के पशु तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सके। पशुपालकों को संतुलित आहार और आधुनिक पशुपालन तकनीकों की जानकारी भी दी जा रही है, ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके।

पशुपालन विभाग के अनुसार, “क्षीर धारा योजना के माध्यम से जिले के पशुपालकों को सीधे लाभ पहुंचाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित हो, उत्पादन बढ़े और पशुपालक आत्मनिर्भर बनें।

रिपोर्ट : न्यूजो ग्रुप

Praveen Sharma

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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