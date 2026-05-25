Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

किरण बेदी ने ट्विशा शर्मा पर भी उठाया एक सवाल, सास और पति की क्या बताई गलती?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सर्वोच्च अदालत ने मीडिया से संयम बरतने की अपील की। इस बीच इस मामले में किरण बेदी का बयान सामने आया है। उन्होंने आरोपी परिवार के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं।

किरण बेदी ने ट्विशा शर्मा पर भी उठाया एक सवाल, सास और पति की क्या बताई गलती?

ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सोमवार को सुनवाई की। सर्वोच्च अदालत ने मीडिया से भी इस मामले को लेकर संयम बरतने की अपील की। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि पीड़िता के परिवार या आरोपियों के परिवार के बयानों पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाए। इस केस को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। इस मामले पर अब पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी का बयान सामने आया है। उन्होंने दो-टूक कहा कि आरोपी के परिवार ने निश्चित तौर पर गलतियां की हैं।

आरोपी परिवार से हुई दो गलतियां

किरण बेदी ने एएनआई से बातचीत में कहा कि मेरी नजर में आरोपी परिवार से निश्चित तौर पर गलतियां हुईं। पहली गलती तो यह कि घटना के तुरंत बाद ट्विशा का पति भाग गया। यदि कोई गलती नहीं हुई तो सामना करते और कहते कि मैं पुलिस के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। दूसरी गलती ट्विशा की सास से हुई। उसने बार-बार ऐसे अपमानकारक बयान दिए जिससे पीड़िता के परिवार को दुख पहुंचा।

पीड़ित परिवार के दुखों पर नमक नहीं छिड़कना था

किरण बेदी ने आगे कहा कि आपको पीड़ित परिवार पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। खासकर ऐसे वक्त में जब वह गहरी पीड़ा से गुजर रहे हैं। एक रिटायर जज के तौर पर आपको कहना चाहिए था कि पुलिस जैसे आएगी और जो भी सवाल करेगी। हम उसके हर सवालों का जवाब देंगे। हमने घटना की जगह को सुरक्षित किया है। ये दो गलतियां तो आरोपियों के परिवार से निश्चित तौर पर हुई हैं। तीसरी गलती पुलिस की ओर से भी हुई है।

पुलिस से हुई यह बड़ी गलती

किरण बेदी ने कहा कि कानून कहता है कि जब भी दहेज हत्या का कोई मामला सामने आए तो आपको तुरंत मर्डर का केस दर्ज करना चाहिए। यदि जांच में सुसाइड जैसी बात सामने आए तो आप बाद में घटना को सुसाइड के रूप में बता सकते हैं। जांच के आधार पर कानून की धाराएं जोड़ी और हटाई जा सकती हैं।

ट्विशा शर्मा की भी एक गलती

किरण बेदी ने ट्विशा शर्मा की भी एक गलती बताई। उन्होंने कहा कि ट्विशा ने जब कहा कि मुझे यहां से ले जाओ तो उन्होंने क्या जवाब दिया यह मुझे नहीं मालूम… यह तो जांच में ही सामने आएगा लेकिन ट्विशा ने भी एक गलती की। ट्विशा शर्मा पढ़ी लिखी थी। उसको यह कहने की क्यों जरूरत पड़ी कि मुझको यहां से ले जाओ। तुम खुद चली गई होती। आपको कौन रोकता है? यदि वह यह कहती कि आरोपी परिवार ने उसको बंधक बना लिया है, आओ और मुझे ले जाओ तब तो एक बड़ी बात बनती है। यदि आप बंधक नहीं थी तो खुद भी जा सकती थीं।

सर्वोच्च अदालत ने बिल्कुल सही किया

किरण बेदी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उसने साफ कहा है कि बच्ची के जाने के बाद अब अपमानकारक बयान नहीं दिए जाने चाहिए। पीड़ित परिवार को भी बयानबाजी से बचने के लिए कहा है। मेरी नजर में सर्वोच्च अदालत ने बिल्कुल सही किया है। मेरा मानना है कि सास गिरिबाला सिंह को अपमानकारक बयान नहीं देने चाहिए थे। वह तो अनुभवी जज हैं। वह यह भी कह सकती थीं कि जब पुलिस या अदालत कोई सवाल करेगी तो उनके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:ट्विशा शर्मा केस में 'पूर्व जज' सास को लेकर SC ने क्या कहा, मीडिया से भी एक अपील
ये भी पढ़ें:ट्विशा ने खुद जान दी या फिर उसे मारा गया, इन 7 सवालों में छिपा है राज

मृत बेटी से बेहतर तलाकशुदा बेटी

किरण बेदी ने यह भी कहा कि आज के दौर में माता-पिता के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि ऐसी घटना पर अपनी बच्ची को तुरंत बचाएं क्योंकि तलाकशुदा ही सही मृत बेटी से बेहतर होगा कि बच्ची जीवित आपके पास रहे… अक्सर ऐसे मामलों में माता-पिता कहते हैं कि एडजस्ट करो। कई बार बच्चियां भी कहती हैं कि थोड़ा उसे समय दे दिया जाए। कई बार यह एडजस्टमेंट होती भी है और नहीं भी हो पाती है। ऐसे मामलों में अलर्ट हो जाना चाहिए। मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है कि मृत बेटी से बेहतर, तलाकशुदा बेटी का अपने माता पिता के पास होना है।

ये भी पढ़ें:ट्विशा शर्मा केस: सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर 27 मई तक सुनवाई टली
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Mp News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।