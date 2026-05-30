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खरगौन: गाली-गलौज का विरोध करने पर व्यापारी पर हमला, तलवार लेकर घर पहुंचे हमलावर; 10 आरोपियों पर केस दर्ज

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, खरगौन
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गल्ला व्यापारी गणेश मालवीया ने बताया कि शुक्रवार रात्रि करीब 8 बजे घर के पास स्कूल परिसर में टहलने गया था। इस दौरान जयू पिता खलील, बबलू पिता बदरू, हुजू पिता मेहराज जाति मूसलमान मोबाइल पर गाली-गलौज कर रहे थे।

खरगौन: गाली-गलौज का विरोध करने पर व्यापारी पर हमला, तलवार लेकर घर पहुंचे हमलावर; 10 आरोपियों पर केस दर्ज

भगवानपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम भग्यापुर में बीती रात उस समय तनाव की स्थिति देखने को मिली, जब एक वर्ग विशेष के युवाओं ने मामूली बात पर गल्ला व्यापारी के साथ जमकर मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। व्यापारी ने सिर्फ मोबाइल पर पर बात कर रहे एक शख्स को गाली-गलौज करने से मना किया था। ये बात शख्स को पसंद नहीं आई तो पहले तो गालियां दीं और फिर ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। मामले में पुलिस ने दस लोगों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज की हैं।

जानकारी अनुसार, गल्ला व्यापारी गणेश मालवीया ने बताया कि शुक्रवार रात्रि करीब 8 बजे घर के पास स्कूल परिसर में टहलने गया था। इस दौरान जयू पिता खलील, बबलू पिता बदरू, हुजू पिता मेहराज जाति मूसलमान मोबाइल पर गाली-गलौज कर रहे थे। मैं इन्हें समझाने गया था तो, तीनों ने मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर मुझे अश्लील गालियां दी।

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महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार

इस दौरान हुजू ने मेरे कपाल पर पत्थर मारा और बबलू और जयू ने लकड़ी से हमला कर दिया। मैं बचकर घर पहुंचा। तभी इतने में बड़ी संख्या में वर्ग विशेष के लोग, युवा इकट्ठे होकर मेरे घर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। इनमें कालू पिता मुजफ्फर, रमजान पिता हबीब, खलील पिता काले, शकील पिता काले, शरीफ पिता हबीब, आरिफ पिता हबीब, बदरू पिता फखर सहित आदि लोग शामिल थे। मौके पर महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। जिसका वीडियो भी बना हुआ हैं।

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दो युवक तलवार लेकर घर पर मारने आए थे

वहीं गणेश मालवीया के पुत्र हर्षराज मालवीया ने बताया कि झगड़े के दौरान कुछ लोग लकड़ी और एक, दो युवक तलवार लेकर घर पर मारने आए थे। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। मारपीट में घायल गणेश मालवीया के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया गया।

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दस लोगों पर मामला दर्ज किया

देर रात्रि एसडीओपी राकेश आर्य भी थाने पर पहुंचे और थाना प्रभारी इलापसिंह मुजाल्दे से जानकारी ली। एसडीओपी ने घटना स्थल पर जाकर स्थिति भी जानी। थाना प्रभारी इलापसिंह मुजाल्दे ने कहा कि फरियादी की शिकायत पर दस लोगों पर मामला दर्ज किया हैं। फिलहाल मामला विवेचना में हैं। वहीं घटना की जानकारी लगते ही हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ता भी पुलिस थाने पहुंचे।

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