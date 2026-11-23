MP में पुलिस ने जिंदा इंसान को बता दिया मुर्दा, अंतिम संस्कार करने अस्पताल पहुंच गया परिवार
मध्यप्रदेश के खरगोन जिला अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति को पुलिसकर्मी द्वारा मृत बताए जाने से परिजनों और समाजजनों में हड़कंप मच गया। मृत्यु की सूचना मिलने पर रिश्तेदार अंतिम संस्कार की तैयारी कर अस्पताल पहुंच गए, लेकिन वहां पता चला कि राजेंद्र चौहान जीवित हैं और उनका उपचार चल रहा है।
मध्यप्रदेश के खरगोन जिला अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति को पुलिसकर्मी द्वारा मृत बताए जाने से परिजनों और समाजजनों में हड़कंप मच गया। मृत्यु की सूचना मिलने पर खरगोन, बड़वानी और खंडवा से रिश्तेदार अंतिम संस्कार की तैयारी कर अस्पताल पहुंच गए, लेकिन वहां पता चला कि राजेंद्र चौहान जीवित हैं और उनका उपचार चल रहा है। वासुदेव समाज के अध्यक्ष चंदन चौहान ने इस मामले में जिला अस्पताल पुलिस चौकी के प्रधान आरक्षक वहाब खान सहित तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की है। उन्होंने जितेंद्र रावत और माधव सिंह के विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग की है।
चंदन चौहान के अनुसार, रविवार शाम करीब 4.40 बजे प्रधान आरक्षक वहाब खान और पुलिस कंट्रोल रूम से फोन कर उन्हें राजेंद्र की मृत्यु की सूचना दी गई थी। उन्हें बताया गया था कि पोस्टमार्टम के बाद रविवार सुबह शव सौंप दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया समूहों में मृत्यु की सूचना प्रसारित कर दी, जिसके चलते रिश्तेदार और समाजजन खरगोन पहुंच गए। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें जानकारी मिली कि राजेंद्र जीवित हैं।
जैतापुर थाना प्रभारी सुदर्शन कलोसिया ने बताया कि करीब एक महीने पहले महेश्वर से एक अज्ञात बीमार व्यक्ति को जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। चंदन चौहान ने उसकी पहचान अपने परिचित राजेंद्र के रूप में की थी। मरीज को 19 नवम्बर को अस्पताल से छुट्टी दी गई थी, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उसे दोबारा भर्ती कराया गया।
थाना प्रभारी के अनुसार, मरीज की भर्ती संबंधी जानकारी फोटो सहित पुलिस के व्हाट्सएप समूह में साझा की गई थी। प्रधान आरक्षक वहाब खान ने संदेश पूरा पढ़े बिना और अस्पताल से पुष्टि किए बगैर चंदन चौहान को फोन कर मरीज की मृत्यु की सूचना दे दी। संबंधित पुलिसकर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। पुलिस अधीक्षक रवींद्र वर्मा ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
आपको बताते चलें कि ग्वालियर शहर के झांसी रोड थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति द्वारा अपने ही भाई की कार में पेट्रोल डालकर आग लगाने का मामला सामने आया है। नाका चंद्रवदनी स्थित नहर वाली माता मंदिर के पास बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात हुई इस घटना में कार की सीट और अन्य हिस्से जल गए। आरोपी ने आग लगाने से पहले कार का कांच भी तोड़ दिया था। पुलिस के अनुसार, ट्रांसपोर्ट नगर में लेथ मशीन का व्यवसाय करने वाले अशोक कुशवाह ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी ब्रेजा कार (एमपी 06 सीए 9826) घर के बाहर खड़ी थी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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