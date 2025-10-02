khargone lovers suicide case dead bodies found inside well police started probe know full details गरबा के बहाने घर से निकली, कुएं में प्रेमी संग मिला शव, खरगौन में सुसाइड से सनसनी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़khargone lovers suicide case dead bodies found inside well police started probe know full details

गरबा के बहाने घर से निकली, कुएं में प्रेमी संग मिला शव, खरगौन में सुसाइड से सनसनी

इधर गुरुवार शाम अचानक ठीबगांब बेड़ी के एक खेत के कुंए में लाश मिलने से पूरे गांव में ही सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही जैतापुर थाना प्रभारी सुदर्शन भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को बाहर निकला गया। मृतक की पहचान 24 वर्षीय सत्यम धनगर और 17 वर्षीय नाबालिग के रूप में हुई है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, खरगौनThu, 2 Oct 2025 01:07 PM
share Share
Follow Us on
गरबा के बहाने घर से निकली, कुएं में प्रेमी संग मिला शव, खरगौन में सुसाइड से सनसनी

मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के जैतापुर थाना क्षेत्र के ठीबगांब में एक युवक के साथ एक नाबालिग युवती के कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार दोनों के बीच प्रेम प्रसंग के चलते इस तरह का घातक कदम उठाने की बात सामने आई है। बताया गया कि दोनो मंगलवार रात से ही घर से लापता थे और नाबालिग युवती अपने घर पर गरबा खेलने का बोलकर निकली थी, जोकि अगले दिन तक भी वापस नहीं पहुंची। इसके बाद बुधवार को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजन ने जैतापुर थाने में दर्ज कराई थी ।

इधर गुरुवार शाम अचानक ठीबगांब बेड़ी के एक खेत के कुंए में लाश मिलने से पूरे गांव में ही सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही जैतापुर थाना प्रभारी सुदर्शन भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को बाहर निकला गया। मृतक की पहचान 24 वर्षीय सत्यम धनगर और 17 वर्षीय नाबालिग के रूप में हुई है।

दोनों ही ग्राम ठीबगांव के निवासी थे और दोनों के घर एक दूसरे के आमने-सामने ही थे। जिसके चलते दोनों युवक युवति के बीच प्रेम प्रसंग की बात प्रारम्भिक जांच में आई है। जैतापुर पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम और ग्रामीण की मदद से बुधवार देर शाम कुएं से दोनों के शव निकाले, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है ।

इस मामले में थाना प्रभारी जैतापुर सुदर्शन ने बताया कि, थाना क्षेत्र के ग्राम ठीबगांव से शाम के समय सूचना मिली थी कि बेड़ी के पास एक बड़ा कुंआ है, जिसकी मुंडेर के पास एक चप्पल और दो मोबाइल के साथ ही किसी लड़की का दुपट्टा रखा हुआ है। जिससे कुएं में किसी के डूबने की आशंका है । इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम को भी जांच में कुएं की मुंडेर से किसी के छलांग लगाने की आशंका लगी, जिस पर एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाकर ग्रामीणों की मदद से कुएं में तलाश शुरू की गई और कुंवे से एक युवक और एक युवती की बॉडी को बाहर निकाला। फिलहाल दोनों के शव पीएम रूम में रखवाए गए हैं, और मामले की जांच की जा रही है। संभवतः यह प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या का मामला हो सकता है।

रिपोर्ट- निशात मोहम्मद सिद्दीकी

Madhya Pradesh Mp News Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|