जानवर की खाल, चर्बी हड्डी से बना रहे थे घी और आइसक्रीम, खंडवा में प्रशासन का बड़ा एक्शन; भारी मात्रा में अवशेष बरामद
मौके पर पहुंची खंडवा विधायक ने मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले इस गोरखधंधे पर नकेल कसने के लिए पुलिस और प्रशासन की जमकर तारीफ की, और आरोपियों पर रासुका लगाने जैसी कार्रवाई का समर्थन करते हुए आगे भी जिले भर में जांच के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश के खंडवा में जिला प्रशासन ने एक ऐसे अवैध ठिकाने पर दबिश दी, जहां पशुओं की चर्बी से घी और आइसक्रीम बनाने का कारखाना संचालित किया जा रहा था। सिटी मजिस्ट्रेट, नगर निगम , खाद्य विभाग और पशु चिकित्सा विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए इस अवैध कारखाने के संचालक आरोपी अनवर कुरैशी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इस दबिश में जैसे-जैसे संकरी गलियों में बने रूम खुलते गए, उनमें से चौंकाने वाले नजारे सामने आते गए।
इस पूरी कार्यवाही में कुल 79 टीन के कनस्तर और 9 नीले ड्रम भरकर चर्बी से बना नकली घी बरामद हुआ है साथ ही, बड़ी संख्या में बोरे भरकर पशुओं के अवशेष भी बरामद हुए हैं। वहीं मौके पर पहुंची खंडवा विधायक ने मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले इस गोरखधंधे पर नकेल कसने के लिए पुलिस और प्रशासन की जमकर तारीफ की, और आरोपियों पर रासुका लगाने जैसी कार्रवाई का समर्थन करते हुए आगे भी जिले भर में जांच के निर्देश दिए हैं।
मुखबिर की सूचना छापेमारी
खंडवा प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी, कि मोघट थाना क्षेत्र के इमलीपुरा वार्ड स्थित बेगम पार्क के पास पशुओं की चर्बी से घी बनाने का अवैध कारखाना चल रहा है। मुखबिर की सूचना पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने जब शुक्रवार सुबह यहां दबिश दी, तो यहां से बड़ी संख्या में पशुओं की चर्बी से बने घी के डिब्बे और आइसक्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री मिली। जिला प्रशासन नगर निगम और पशु चिकित्सा विभाग की इस संयुक्त कार्रवाई में जैसे-जैसे रूम खुलते गए वैसे-वैसे पता चला रहा था, कि यहां कारोबार कितने बड़े स्तर पर चल रहा था। दरअसल यहां मृत पशुओं की खाल, चर्बी हड्डी और अन्य पशु अवशेष मिले। प्राथमिक तौर पर मालूम चला कि, इससे घी बनाया जा रहा था, जिसे मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था ।
स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा
इधर मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारियों ने फिलहाल सारा माल जप्त करके इस कारखाने को सील कर दिया है। इसके साथ ही पकड़े गए आरोपी अनवर कुरैशी के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना था कि यहां स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो यहां से सामग्री जब्त की गई है उसके लिए गए सैंपल को जांच के लिए भेजा जाएगा जिसकी रिपोर्ट आने के बाद अनवर कुरैशी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लैब में जांच के लिए भेजा गया
वहीं मौके पर मौजूद पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने यहां पर मौजूद चर्बी और चमड़े के सैंपल लिए। जिसे लैब में जांच के लिए भेजा गया है। अब लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा कि यहां किस पशु की चर्बी और चमड़ा है।
कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी
बता दें कि, इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट अपने दलबल के साथ यहां पहुंचे थे, और उन्होंने यहां से सारा माल को जप्त कर अगली कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया है । जिसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर ने बताया कि फिलहाल आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है । उससे पूछताछ कर उसके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई करते हुए कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट: निशात मोहम्मद सिद्दीकी
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