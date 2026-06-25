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शर्मनाक! थाने में ही नंगा सोया कांस्टेबल, दूसरे ने कैमरे के सामने ही उतारी वर्दी; भड़का हिंदू संगठन

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, खंडवा
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थाने में दो कांस्टेबल की अजीबो-गरीब हरकतें सामने आई है। एक कैमरे के सामने ही वर्दी उतारता नजर आया तो दूसरा नंगा ही थाने में सोता नजर आया। सोशल मीडिया पर घटना के फोटो और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं।

शर्मनाक! थाने में ही नंगा सोया कांस्टेबल, दूसरे ने कैमरे के सामने ही उतारी वर्दी; भड़का हिंदू संगठन

मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के खालवा थाना में पदस्थ दो कांस्टेबल की करतूतें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इनमें से एक कांस्टेबल अरफराज मिर्जा पर आरोप है कि वह कैमरे के सामने थाने के भीतर ही अपनी वर्दी उतार कर वीडियो रील बना रहा था तो वहीं उसके कुछ आपत्तिजनक अवस्था के फोटो भी वायरल हो रहे हैं ।

वहीं इसी थाने के एक अन्य कांस्टेबल जयदीप का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह थाने में ही अपने कपड़े उतार कर नग्न अवस्था मे सोते नजर आ रहा है जिसका वीडियो उसी थाने के किसी कांस्टेबल के द्वारा बनाया गया। दोनों घटनाओं के सामने आने के बाद खंडवा एसपी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों जवानों को लाइन अटेच कर विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। इधर कांस्टेबल अरफराज को लेकर हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर ज्ञापन भी सौंपा था, तो वहीं हिंदू संगठनों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी प्रदेश के डीजीपी और एसपी को नोटिस भेजा है।

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हिंदू संगठनों की थाने पर हंगामा

खंडवा जिले के खालवा थाना में पदस्थ कांस्टेबल अरफराज मिर्जा को लेकर स्थानीय हिंदू संगठनों ने कोतवाली थाने में जमकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि, अरफराज ने पुलिस वर्दी में अश्लील वीडियो बनाए हैं। इसके साथ ही उसके कई महिलाओं के साथ कथित अश्लील वीडियो और चैट भी हैं। इस मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता कोतवाली थाना पहुंचे थे, और उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कांस्टेबल से जुड़े सबूतों का दावा करते हुए एक पेन ड्राइव भी पुलिस को देते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। यही नहीं, शिकायतकर्ताओं ने कुछ महिलाओं को दबाव में रखने और उन्हें ब्लैकमेल किए जाने की भी आशंका जताई है।

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बिना कपड़े ही सोया कांस्टेबल

वहीं एक अन्य मामला भी जिले के खालवा थाने से ही जुड़ा हुआ है। यहां पदस्थ एक अन्य कांस्टेबल जयदीप का भी एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जयदीप थाने के भीतर एक ब्लैक टीशर्ट पहने जमीन पर सोते नजर आ रहा है। इस दौरान उसके निचले हिस्से के पूरे कपड़े उतरे हुए हैं, जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह नशे की हालत में थाने में ही कपड़े उतार कर सो रहा है, और इस दौरान थाने में ही पदस्थ एक जवान उसका वीडियो बना रहा है।

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एसपी ने तुरंत कार्रवाई की

दोनों ही मामलों के सामने आने के बाद खंडवा एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों ही जवानों को लाइन हाजिर कर दिया है, और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को दोनों की ही जांच सौंपी गई है। हालांकि कांस्टेबल अरफराज मिर्जा को लेकर हिंदू संगठनों ने भी थाने पर प्रदर्शन किया था। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने प्रदेश के डीजीपी और खंडवा एसपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

रिपोर्ट : निशात मोहम्मद सिद्दीकी

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