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नसबंदी के बाद भी 6 बच्चे हो गए! जब कलेक्टर के सामने शिकायत ले बैठा 'कुत्ता'

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, खंडवा
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एमपी के खंडवा नगर निगम में जनसुनवाई के दौरान अधिकारी उस वक्त हक्के-बक्के रह गए, जब एक फरियादी कुत्ते का मास्क पहनकर जा पहुंचा। आरोप लगाया कि नसबंदी के बावजूद उसके 6 बच्चे हो गए।

मध्यप्रदेश के खंडवा कलेक्ट्रेट परिसर में जनसुनवाई के दौरान उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई, जब एक फरियादी कुत्ते का मास्क पहनकर प्रशासनिक अधिकारियों की टेबल के सामने जा पहुंचा। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन को देखकर मौके पर मौजूद अधिकारी और आमजन दोनों हक्के-बक्के रह गए। आरोप लगाया कि नसबंदी के नाम पर कुत्तों के साथ धोखा हुआ है। तंज कसते हुए कहा कि नसबंदी के बावजूद 6 बच्चे हो गए… यह अनोखा प्रदर्शन नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों के नसबंदी अभियान में कथित तौर पर हुए लाखों रुपये के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए किया गया।

​कागजों पर नसबंदी कर फंड हड़पने का आरोप

​फरियादी के साथ जनसुनवाई पहुंचे खंडवा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक 'मुल्लू' राठौर ने निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम क्षेत्र में आवारा कुत्तों की रोकथाम और बधियाकरण के नाम पर सरकारी बजट का जमकर दुरुपयोग किया गया है। बधियाकरण की प्रक्रिया केवल कागजों पर दिखाई गई है और वास्तविक धरातल पर कोई ठोस काम किए बिना लाखों के सरकारी फंड का बंदरबांट किया गया है। इसी लापरवाही और कथित घोटाले की ओर अधिकारियों का ध्यान खींचने के लिए यह रूप धारण कर विरोध दर्ज कराया गया।

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​पूरे कलेक्ट्रेट में बना कौतूहल का केंद्र

​मुंह पर कुत्ते का मास्क लगाए फरियादी को देखकर जनसुनवाई कक्ष में मौजूद लोग और प्रशासनिक अमला पहले तो भौचक्के रह गए। देखते ही देखते यह अनोखा प्रदर्शन कलेक्ट्रेट परिसर में चर्चा और कौतूहल का विषय बन गया। कुछ ही देर में इस विरोध की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गए।

नसबंदी के बाद भी 6 बच्चे हो गए

इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक 'मुल्लू' राठौर डॉगी वाला मास्क पहने एक शख्स के साथ नजर आए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मेरे साथ जो यह डॉगी आया है, उसके साथ नसबंदी के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। नसबंदी के बावजूद 6 बच्चे हो गए। इन्होंने आज कलेक्टर महोदय को आवेदन किया है। मांग की है कि जिन कंपनियों ने नसबंदी के नाम पर धोखाधड़ी की है, उनके खिलाफ एफआईआर हो...।

दिल्ली से आया है, हाई कोर्ट तक जाएगा...

दीपक राठौर ने अधिकारियों के सामने तंज कसते हुए कहा कि मेरे साथ (डॉग मास्क वाला शख्स) जो आया है... वो दिल्ली से एमकॉम, बीकॉम और कई बड़ी डिग्री लेकर आया है। वह बहुत दुखी है। बधियाकरण के नाम पर 40 लाख खा गए हैं। इसने कहा कि तुरंत एफआईआर कराई जाए। अगर इसकी नहीं सुना जाती है तो हाई कोर्ट तक जाएगा और जनहित याचिका तक लगाएगा।

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​इस पूरे मामले पर खंडवा के अपर कलेक्टर काशी राम बड़ोले ने कहा कि “जनसुनवाई में कुत्ते बधियाकरण केंद्र की कार्यप्रणाली और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है। प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष व गंभीरता से जांच करवाएगा। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।”

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रिपोर्ट-निशांत

Gaurav Kala

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