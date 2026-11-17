एमपी में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हटाई गई दरगाह, दिनभर चले विवाद के बाद 10 मिनट में ढहाया ढांचा
मध्य प्रदेश के खंडवा में सड़क किनारे बनी एक प्राचीन दरगाह को हटाने को लेकर मंगलवार को दिनभर विवाद की स्थिति बनी रही। सुबह प्रशासन की कार्रवाई का विरोध होने के बाद देर शाम करीब आठ बजे जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची।
मध्य प्रदेश के खंडवा में सड़क किनारे बनी एक प्राचीन दरगाह को हटाने को लेकर मंगलवार को दिनभर विवाद की स्थिति बनी रही। सुबह प्रशासन की कार्रवाई का विरोध होने के बाद देर शाम करीब आठ बजे जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। इसके बाद चारों तरफ के रास्ते बंद कर जेसीबी की मदद से दरगाह को करीब 10 मिनट में ढहा दिया गया। कार्रवाई के बाद मलबे को नगर निगम की गाड़ी में भरकर वहां से हटा दिया गया और यातायात सामान्य करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
सुबह कार्रवाई का हुआ था विरोध
दरअसल, खंडवा में मानसिंह ऑयल मिल के पास सड़क किनारे बनी प्राचीन दरगाह को हटाने के लिए मंगलवार सुबह जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी। इस दौरान मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई और कार्रवाई का विरोध किया जाने लगा। आरोप है कि विरोध के बीच प्रशासन की टीम ने दरगाह पर बना टीन शेड जबरन हटा दिया था। हालांकि, लोगों के विरोध को देखते हुए आगे की कार्रवाई रोक दी गई।
सिटी मजिस्ट्रेट और शहर काजी के बीच बहस पर भी विवाद
इसी बीच शाम को हिंदू समाज से जुड़े कुछ संगठनों के लोग एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने दिन में कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर और शहर काजी सैयद निसार अली के बीच हुई बहस पर आपत्ति जताई। संगठनों के लोगों का आरोप था कि शहर काजी ने हिंदू मंदिरों को लेकर टिप्पणी की और सिटी मजिस्ट्रेट के साथ अभद्रता की। उन्होंने इस मामले में शहर काजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
रात में पुलिस की मौजूदगी में हटाई गई दरगाह
देर शाम करीब आठ बजे प्रशासन और पुलिस का भारी अमला दोबारा दरगाह के पास पहुंचा। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के रास्तों को बंद कर दिया गया और पुलिस जवानों को तैनात किया गया। इसके बाद जेसीबी की मदद से दरगाह को ढहा दिया गया। कार्रवाई के दौरान जैसे-जैसे लोगों को इसकी जानकारी मिली, मौके पर भीड़ जुटने लगी।
पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और रास्तों पर तैनात जवानों ने लोगों को वहां से हटाकर भीड़ को तितर-बितर किया। दरगाह हटाए जाने के बाद नगर निगम की गाड़ी से मलबा भी मौके से दूर ले जाया गया। इसके बाद यातायात सामान्य करने की कार्रवाई की गई।
प्रशासन ने कहा- अधूरा काम पूरा किया
कार्रवाई के बाद मौके पर मौजूद सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर ने कहा कि दिन में जो काम अधूरा रह गया था, उसे अब पूरा कर दिया गया है। वहीं, खंडवा के सीएसपी अभिनव बारंगे ने बताया कि मोघट थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात किया गया था। उन्होंने बताया कि पूरे शहर में भी फिक्स पिकेट लगाए गए हैं। मौके पर पुलिस बल मौजूद है और स्थिति सामान्य है।
रिपोर्ट- निशात
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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