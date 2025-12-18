एमपी में भरभराकर गिरी बिल्डिंग, फरिश्ता बने सोएब ने बचाई मजदूरों की जान; छुट्टी न होती तो…

संक्षेप: मध्य प्रदेश के खंडवा से बिल्डिंग के भरभराकर गिरने की खबर सामने आई है। एक्सीडेंट के तुरंत बाद सोएब नामक युवक ने कई मजदूरों को बचाया। इसी परिसर में एक मेडिकल एजेंसी भी संचालित होती है।

मध्य प्रदेश के खंडवा दो मंजिला बिल्डिंग गुरुवार शाम अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। बताया जा रहा है कि करीब 1500 स्क्वायर फीट में बनी इस बिल्डिंग में एक मेडिकल एजेंसी संचालित होती थी, जिसके साइड में कुछ निर्माण कार्य जारी था। यहां नींव की खुदाई की जा रही थी।

फरिश्ता बना सोएब बिल्डिंग हिलाता देख स्थानीय रहवासी सोएब ने वहां काम कर रहे मजदूरों के पास फरिश्ता बन पहुंचा और उन्हें खींच कर बाहर निकाला। गनीमत रही कि मजदूर समय रहते बाहर निकल गए, वरना दो लोगो की दबने से मौत हो जाती। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, शोएब ने जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला वैसे ही पूरी बिल्डिंग भरभरा कर नीचे गिर पड़ी।

छुट्टी ने बचाई कई जानें बिल्डिंग मलिक के रिश्तेदार अमृतपाल सिंह चावला बताया कि जो बिल्डिंग गिरी है उसमें मेडिकल एजेंसी संचालित हो रही थी। यहां एक समय में 20 से 25 लोगों स्टाफ मौजूद रहता था। गनीमत रही कि आज साप्ताहिक अवकाश होने के चलते दुकान बंद थी।

बिल्डिंग गिरने की ये वजह उन्होंने कहा कि बीच बाजार में इस तरह से अवैध रूप से यहां गड्ढा खोदा गया। बताया जा रहा है कि यहां पर तालाब की जमीन थी। बावजूद उसके गहरा गड्ढा खोदना और मकान की नींव तक खुदाई करने से नींव कमजोर हुई। इस कारण यह बिल्डिंग गिर पड़ी है।

क्या बोले एसडीएम एसडीएम बजरंग बहादुर ने बताया, कहा कि जो बिल्डिंग गिरी है, उसमें दवा दुकान संचालित हो रही थी। इसी के बगल में एक निर्माण कार्य चल रहा था । जिसके लिए उसने गड्ढे खोद रखे थे। जिसमें पानी भरने के कारण वह अपनी चावला मेडिकल के मकान की नींव में भी चला गया। जिसके चलते उनकी नींव कमजोर हो गई। जिससे यह मकान पूरी तरह धस गया।

उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी तरह की निर्माण की कोई अनुमति का कागज सामने नहीं आया है। नगर निगम का भी कहना है कि उनके द्वारा किसी तरह की कोई अनुमति नहीं ली गई है।