उमरिया में मिला बैग, नर्मदा ब्रिज पर अंतिम मोबाइल लोकेशन; सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना कहां?

MP News Today: इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही 27 वर्षीय युवती पिछले चार दिनों से लापता है। युवती के मोबाइल की अंतिम लोकेशन नर्मदापुरम जिले के नर्मदा ब्रिज पर मिली है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नर्मदापुरमMon, 11 Aug 2025 04:27 PM
मध्य प्रदेश के इंदौर में सिविल जज की तैयारी करने वाली अर्चना तिवारी (27 ) 4 दिनों से लापता है। अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इधर पुलिसिया जांच में पता चला है कि अर्चना के मोबाइल की अंतिम लोकेशन नर्मदापुरम जिले के नर्मदा ब्रिज था। संदेह के आधार पर होमगार्ड जवान और एसडीआरएफ की टीमें नर्मदा नदी में तलाशी अभियान चला रही है।

संदेह के आधार पर तलाशी अभियान

होमगार्ड के प्लाटून कमांडर शिवराज चौधरी ने बताया कि लापता युवती कटनी के मंगल नगर की रहने वाली है। नर्मदा रेलवे ब्रिज से लापता हुई है। संदेह के आधार पर नर्मदा नदी में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। खोजबीन जारी है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। उन्होंने कहा कि युवती 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से जबलपुर जा रही थी। ट्रेन से ही वह लापता हो गई।

प्लाटून कमांडर ने आगे बताया कि युवती के दोस्तों से पता चला है कि वह बुधनी से नर्मदा ब्रिज के बीच किसी काम से ट्रेन से उतरी थी, तभी से वह लापता है। वहीं युवती के पिता का कहना है कि वह रक्षाबंधन मनाने के लिए 7 अगस्त को इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस से कटनी आ रही थी, लेकिन वह कटनी नहीं पहुंची।

तीन घंटे की खोजबीन के बाद भी सुराग नहीं

इसके बाद परिजनों ने कटनी के जीआरपी थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मोबाइल की अंतिम लोकेशन के आधार पर नर्मदापुरम के नर्मदा ब्रिज पर एसडीआरएफ ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन तीन घंटे की खोजबीन के बाद भी युवती का कोई सुराग नहीं मिला।

उमरिया में मिला था अर्चना का बैग

परिजनों ने बताया कि युवती हाईकोर्ट में वकील थी। इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही थी। उसका बैग उमरिया में ट्रेन से मिला था। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो सका है कि अर्चना तिवारी कहां है और उसके साथ ट्रेन में क्या हुआ था।

