MP : कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघिन और उसके 4 शावकों की मौत; CDV वायरस के प्रकोप का शक

कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन और उसके चार शावकों की मौतों ने वन विभाग के अफसरों की नींद उड़ा दी है। फॉरेस्ट अफसरों को शक है कि यह मौतें ‘कैनाइन डिस्टेंपर वायरस’ (CDV) फैलने से हुई हैं।

मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व (KTR) में एक बाघिन और उसके चार शावकों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि फॉरेस्ट अफसरों को शक है कि यह मौतें 'कैनाइन डिस्टेंपर वायरस' (Canine Distemper Virus) (CDV) के फैलने के कारण हुई हैं। भोपाल से आए वन अधिकारियों और पशु चिकित्सकों की एक टीम ने बाघिन और उसके शावकों की मौत की जांच शुरू कर दी है।

अधिकारियों ने सरही रेंज इलाके में 10 साल की बाघिन T-141 और उसके एक साल के चार शावक बीमार पाए गए थे। इसके बाद जंगल में रहने वाले अन्य बाघों की निगरानी शुरू कर दी गई है।

वायरस की पुष्टि के लिए सैंपल लैब में भेजे गए एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (APCCF) एल. कृष्णमूर्ति ने कहा, “बाघिन और उसके शावकों की मौत का कारण सांस संबंधी विकार और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन था, लेकिन हम CDV की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। इसकी पुष्टि के लिए सैंपल लैब में भेजे गए हैं और बचाव के उपाय किए जा रहे हैं।”

9 दिन में 5 की मौत स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, पहला शावक 21 अप्रैल को मरा था। 24 अप्रैल को एक दूसरे शावक का सड़ा-गला शव मिला। वन अधिकारियों ने शुरू में इसकी मौत का कारण भूख को बताया था, यह कहते हुए कि शावक अपनी मां के बिना शिकार नहीं कर सकते। हालांकि 25 अप्रैल को तीसरा शावक भी मरा मिला, जिसके बाद आगे की जांच शुरू की गई। पोस्टमॉर्टम से पता चला कि शावक की मौत फेफड़ों के इन्फेक्शन से हुई थी। इसके बाद अधिकारियों ने बाघिन और उसके आखिरी जीवित बचे शावक का पता लगाया। दोनों ही सरही इलाके में बीमार पाए गए। उन्हें बेहोश करके 26 अप्रैल को मुक्की रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया गया।

कृष्णमूर्ति ने बताया, “मेडिकल टेस्ट से सांस और पेट से जुड़े इन्फेक्शन की पुष्टि हुई, जिससे ‘कैनाइन डिस्टेंपर वायरस’ (CDV) होने का शक बढ़ गया। पुष्टि के लिए सैंपल भेजे गए थे, लेकिन इलाज के दौरान ही बुधवार को बाघिन और उसके शावक की मौत हो गई।”

कैसे बाघों में फैला CDV वायरस? एक स्थानीय वन अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा, “हाल के महीनों में इंसानों और जानवरों के बीच मेल-जोल बढ़ गया है। मार्च में महुआ, अप्रैल में चिरौंजी, और मई-जून में तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने के लिए स्थानीय लोग अपनी सुरक्षा के लिए कुत्तों के साथ जंगल में घुसते हैं। ऐसे में बाघों को CDV होने की संभावना बहुत ज्यादा है।”

हाथियों के साथ निगरानी करने वाली टीमें अब सरही इलाके में बाघों पर नजर रख रही हैं और उनके आस-पास के इलाके को सैनिटाइज कर रही हैं।

कान्हा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर प्रकाश वर्मा ने पुष्टि की कि बाघिन और शावक के सैंपल आगे की जांच के लिए सुरक्षित रख लिए गए हैं और पानी के नमूनों की भी जांच की जा रही है।