‘फिल्म नहीं रोकी तो बम से उड़ा देंगे’; 'काला हिरण' के प्रोड्यूसर को पाकिस्तानी नंबर से धमकी
प्रोड्यूसर अमित जानी ने बताया कि पहले उन्हें व्हाट्सऐप पर ऑडियो और वीडियो क्लिप भेजी गई और फिर उन्हें कॉल पर धमकी दी गई।
फिल्म 'काला हिरण' के प्रोड्यूसर अमित जानी को पाकिस्तान से कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। दावा है कि खुद को पाकिस्तानी आतंकी बताने वाले शख्स ने व्हाट्सएप पर ऑडियो, वीडियो और कॉल के जरिए धमकी दी कि अगर फिल्म की रिलीज नहीं रोकी गई, तो उन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा। यह धमकी उस समय मिली जब अमित जानी मध्य प्रदेश के दतिया में मौजूद थे। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, नोएडा निवासी फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी दतिया के एक निजी होटल में ठहरे हुए थे। वे प्रसिद्ध श्री पीतांबरा पीठ मंदिर में दर्शन करने आए थे। इसी दौरान 6 जुलाई की रात करीब एक बजे उनके मोबाइल पर एक पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप मैसेज और कॉल आने शुरू हुए।
खुद को आतंकी बताया, व्हाट्सऐप कॉल पर धमकी
अमित जानी के मुताबिक, उन्हें एक ऑडियो और वीडियो क्लिप भेजी गई। इसके बाद अगली सुबह करीब 9 बजकर 47 मिनट पर फिर कॉल आया। शिकायत के अनुसार, कॉल करने वाले ने खुद को पाकिस्तानी आतंकी बताते हुए कहा कि चाहे जितनी सुरक्षा ले लो, फिल्म नहीं रुकी तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कॉल करने वाले ने फिल्म और उसके निर्माण को लेकर धमकी भरी बातें कहीं।
भारी हथियारों के साथ दिखाई दिया शख्स
अमित जानी का आरोप है कि भेजे गए वीडियो में कथित धमकी देने वाला व्यक्ति भारी हथियारों के साथ दिखाई दे रहा है। शिकायत के मुताबिक वीडियो में ग्रेनेड, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG) और अन्य हथियार नजर आ रहे हैं तथा वीडियो के माध्यम से उन्हें डराने और जान से मारने की धमकी दी गई।
धमकी मिलने के बाद अमित जानी दतिया के कोतवाली थाने पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत पुलिस को सौंपी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और कॉल, व्हाट्सएप मैसेज तथा वीडियो की जांच शुरू कर दी है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि धमकी देने वाले नंबर वास्तव में कहां से संचालित हुए और उनके पीछे कौन लोग हैं।
फिलहाल पुलिस और संबंधित जांच एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि धमकी देने वाला व्यक्ति वास्तव में किसी आतंकी संगठन से जुड़ा है। जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले के सभी पहलुओं और दावों की पुष्टि हो सकेगी।
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अदिति शर्मा
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