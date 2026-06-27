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सरकार आने के बाद सब संघ के हो गए, लेकिन भीड़ में अच्छे लोगों की कमी; क्यों छलका विजयवर्गीय का दर्द

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
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कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले आज हर अधिकारी अपने आप को संघ का बताता है। संगठन बढ़ गया है विचारधारा भी बढ़ रही है, लेकिन अच्छे लोगों की कमी हो रही है

मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राज्य के अधिकारियों को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए उनकी चापलूसी से जुड़ा एक किस्सा सुनाया है। उनका कहना है कि राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद अधिकारियों में खुद को संघ से जुड़ा बताने की होड़ मच गई है और हर अधिकारी संघ का हो गया। विजयवर्गीय ने यह बात भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। इसी दौरान अधिकारियों की खुशामद करने की इस आदत को लेकर उनका दर्द भी फूटा और उन्होंने कहा भीड़ तो बहुत बढ़ गई है, विचारधारा का भी विस्तार हो रहा है, लेकिन अच्छे इंसानों की कमी हो गई है और ऐसे लोगों के बिना विचारधारा का क्या महत्व।

विजयवर्गीय ने यह बातें भोपाल में शुक्रवार को आयोजित शालिग्राम तोमर स्मृति राष्ट्रसेवी सम्मान समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कहीं। इस दौरान उन्होंने कहा, 'हम सरकार में हैं तो जो भी अधिकारी आता है, खुद को संघ से जुड़ा बताता है। एक ने कहा सर मैं शाजापुर में था तो माखन सिंह जी शाखा लगाते थे तो मैं वहां जाता था। मेरा कहना है भई अभी तुम जाते हो, हमारी सरकार बन गई है इसलिए, उसके पहले तो कभी बताया नहीं तुमने।'

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'हर अधिकारी कहता है मैंने भी बेल्ट बांधा है, चड्डी पहनी है'

विजयवर्गीय ने आगे कहा, 'हर अधिकारी के मन में कुछ ना कुछ तो रहता ही है, इसलिए वह सोचता है कि मैं अपनी कमर दिखाऊं कि देखो मैंने भी संघ का बेल्ट बांधा है, खाकी चड्डी पहनी है। हर अधिकारी, हर कर्मचारी यही सोचता है।'

'एक ने कहा, मेरे पिताजी शाखा में अध्यक्ष थे'

आगे उन्होंने कहा, 'सरकार आने के बाद सब संघ के हो गए, हर अधिकारी संघ का हो गया, हर कोई कहता है मेरे पिताजी शाखा में जाते थे। एक अधिकारी ने तो मुझसे कहा कि मेरे पिताजी तो शाखा में अध्यक्ष थे। अब मैं उससे क्या बोलूं, शाखा में अध्यक्ष तो होता ही नहीं हैं। अब अपने-अपने तरीके से बहुत भीड़ हो गई है, इस भीड़ में अच्छे इंसानों की कमी है।'

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'अच्छे इंसान नहीं होंगे तो विचारधारा का क्या महत्व'

आगे अपना दर्द जाहिर करते हुए मंत्री बोले, 'संगठन बढ़ रहा है, कहने के लिए विचारधारा भी बढ़ रही है, पर अगर अच्छे इंसान नहीं होंगे तो इस विचारधारा का महत्व क्या है, इस पर हमें चिंतन और मनन करना चाहिए।' इसके अलावा उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं को याद करते हुए कहा, 'इस पीढ़ी को आने वाली पीढ़ियां जिंदगी भर याद करेंगी।'

इस कार्यक्रम की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए शुक्रवार को उन्होने लिखा, 'आज भोपाल के मानस भवन में संस्था नवलय द्वारा आयोजित आदरणीय श्री शालिग्राम तोमर स्मृति राष्ट्रसेवी सम्मान समारोह में मा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के साथ सहभागिता कर स्वजनों को संबोधित किया। इस गरिमामय अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री सदाशिव देवधर जी एवं वरिष्ठ प्रचारक श्री अरविन्द मोघे जी को राष्ट्रसेवा के प्रति उनके समर्पित योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समाज और राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है।'

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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