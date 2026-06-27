सरकार आने के बाद सब संघ के हो गए, लेकिन भीड़ में अच्छे लोगों की कमी; क्यों छलका विजयवर्गीय का दर्द
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले आज हर अधिकारी अपने आप को संघ का बताता है। संगठन बढ़ गया है विचारधारा भी बढ़ रही है, लेकिन अच्छे लोगों की कमी हो रही है
मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राज्य के अधिकारियों को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए उनकी चापलूसी से जुड़ा एक किस्सा सुनाया है। उनका कहना है कि राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद अधिकारियों में खुद को संघ से जुड़ा बताने की होड़ मच गई है और हर अधिकारी संघ का हो गया। विजयवर्गीय ने यह बात भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। इसी दौरान अधिकारियों की खुशामद करने की इस आदत को लेकर उनका दर्द भी फूटा और उन्होंने कहा भीड़ तो बहुत बढ़ गई है, विचारधारा का भी विस्तार हो रहा है, लेकिन अच्छे इंसानों की कमी हो गई है और ऐसे लोगों के बिना विचारधारा का क्या महत्व।
विजयवर्गीय ने यह बातें भोपाल में शुक्रवार को आयोजित शालिग्राम तोमर स्मृति राष्ट्रसेवी सम्मान समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कहीं। इस दौरान उन्होंने कहा, 'हम सरकार में हैं तो जो भी अधिकारी आता है, खुद को संघ से जुड़ा बताता है। एक ने कहा सर मैं शाजापुर में था तो माखन सिंह जी शाखा लगाते थे तो मैं वहां जाता था। मेरा कहना है भई अभी तुम जाते हो, हमारी सरकार बन गई है इसलिए, उसके पहले तो कभी बताया नहीं तुमने।'
'हर अधिकारी कहता है मैंने भी बेल्ट बांधा है, चड्डी पहनी है'
विजयवर्गीय ने आगे कहा, 'हर अधिकारी के मन में कुछ ना कुछ तो रहता ही है, इसलिए वह सोचता है कि मैं अपनी कमर दिखाऊं कि देखो मैंने भी संघ का बेल्ट बांधा है, खाकी चड्डी पहनी है। हर अधिकारी, हर कर्मचारी यही सोचता है।'
'एक ने कहा, मेरे पिताजी शाखा में अध्यक्ष थे'
आगे उन्होंने कहा, 'सरकार आने के बाद सब संघ के हो गए, हर अधिकारी संघ का हो गया, हर कोई कहता है मेरे पिताजी शाखा में जाते थे। एक अधिकारी ने तो मुझसे कहा कि मेरे पिताजी तो शाखा में अध्यक्ष थे। अब मैं उससे क्या बोलूं, शाखा में अध्यक्ष तो होता ही नहीं हैं। अब अपने-अपने तरीके से बहुत भीड़ हो गई है, इस भीड़ में अच्छे इंसानों की कमी है।'
'अच्छे इंसान नहीं होंगे तो विचारधारा का क्या महत्व'
आगे अपना दर्द जाहिर करते हुए मंत्री बोले, 'संगठन बढ़ रहा है, कहने के लिए विचारधारा भी बढ़ रही है, पर अगर अच्छे इंसान नहीं होंगे तो इस विचारधारा का महत्व क्या है, इस पर हमें चिंतन और मनन करना चाहिए।' इसके अलावा उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं को याद करते हुए कहा, 'इस पीढ़ी को आने वाली पीढ़ियां जिंदगी भर याद करेंगी।'
इस कार्यक्रम की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए शुक्रवार को उन्होने लिखा, 'आज भोपाल के मानस भवन में संस्था नवलय द्वारा आयोजित आदरणीय श्री शालिग्राम तोमर स्मृति राष्ट्रसेवी सम्मान समारोह में मा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के साथ सहभागिता कर स्वजनों को संबोधित किया। इस गरिमामय अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री सदाशिव देवधर जी एवं वरिष्ठ प्रचारक श्री अरविन्द मोघे जी को राष्ट्रसेवा के प्रति उनके समर्पित योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समाज और राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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