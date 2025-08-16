Kailash Vijayvargiya says freedom on 15 August was kati fati, one day hoist tricolour in Islamabad 15 अगस्त को मिली कटी-फटी आजादी, एक दिन इस्लामाबाद में फहराएंगे तिरंगा: कैलाश विजयवर्गीय, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Kailash Vijayvargiya says freedom on 15 August was kati fati, one day hoist tricolour in Islamabad

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किए गए ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए इसकी तारीफ की और कहा कि पीएम के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंक को कुचल दिया।

Sourabh Jain भाषा, इंदौर, मध्य प्रदेशSat, 16 Aug 2025 06:28 PM
मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 15 अगस्त 1947 को देश को मिली आजादी को 'कटी-फटी' करार दिया है और कहा है कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब इस्लामाबाद में भी तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और अखंड भारत का सपना पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने यह बात स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले इंदौर में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कही थी, जिसका वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा।

कथित वीडियो में विजयवर्गीय कहते हैं, 'गलत नीतियों के कारण भारत माता के दो टुकड़े हुए थे। जिस आजादी के लिए भगत सिंह ने फांसी के फंदे को पहना था, वह आजादी हमको 15 अगस्त को नहीं मिली थी। हमें कटी-फटी आजादी मिली थी।' उन्होंने कहा, ‘हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं। कभी न कभी वह दिन आएगा कि हम इस्लामाबाद में भी जाकर झंडा फहराएंगे और अखंड भारत के सपने को पूरा करेंगे।’

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव विजयवर्गीय ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किए गए ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के आतंक को कुचल दिया। उन्होंने कहा, 'आज हालात ये हैं कि ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब भी इस तरह दिया जाता है कि हमारे सैनिकों को खरोंच तक नहीं आती।'

