15 अगस्त को मिली कटी-फटी आजादी, एक दिन इस्लामाबाद में फहराएंगे तिरंगा: कैलाश विजयवर्गीय

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किए गए ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए इसकी तारीफ की और कहा कि पीएम के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंक को कुचल दिया।

मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 15 अगस्त 1947 को देश को मिली आजादी को 'कटी-फटी' करार दिया है और कहा है कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब इस्लामाबाद में भी तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और अखंड भारत का सपना पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने यह बात स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले इंदौर में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कही थी, जिसका वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा।

कथित वीडियो में विजयवर्गीय कहते हैं, 'गलत नीतियों के कारण भारत माता के दो टुकड़े हुए थे। जिस आजादी के लिए भगत सिंह ने फांसी के फंदे को पहना था, वह आजादी हमको 15 अगस्त को नहीं मिली थी। हमें कटी-फटी आजादी मिली थी।' उन्होंने कहा, ‘हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं। कभी न कभी वह दिन आएगा कि हम इस्लामाबाद में भी जाकर झंडा फहराएंगे और अखंड भारत के सपने को पूरा करेंगे।’