गाय के मांस को बताया भैंस का; डॉक्टर पर कार्रवाई करेगी MP सरकार, कसाईखाना भी सील

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गौ मांस को भैंस का मांस बताने वाले डॉक्टर पर अब कार्रवाई होने वाली है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को कहा कि भोपाल नगर निगम को उस डॉक्टर को तुरंत निलंबित करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर ने कसाईखाना (स्लॉटरहाउस) मामले में कथित तौर पर गौ मांस को भैंस का मांस बताते हुए प्रमाणपत्र जारी किया था। साथ ही इस मामले की जांच शुरू करने के आदेश भी दिए गए हैं।

मंगलवार को समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने कहा, "हमने भोपाल नगर निगम को आदेश दिया है कि संबंधित डॉक्टर (जिसने कथित तौर पर गौ मांस को भैंस का मांस बताते हुए प्रमाणपत्र जारी किया था) को तुरंत निलंबित किया जाए और मामले की गहन जांच की जाए।"

विशेष रूप से, बेनी प्रसाद गौड़ नाम के एक डॉक्टर ने प्रतिबंधित मांस को भैंस का मांस बताते हुए प्रमाणपत्र जारी किया था। इससे पहले, भोपाल नगर निगम ने शहर के एक कसाईखाने (स्लॉटरहाउस) को सील कर दिया। पता चला कि लैब रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि एक ट्रक से जब्त किया गया मांस का बड़ा जत्था प्रतिबंधित श्रेणी (गौ मांस) का था। यह कार्रवाई इस महीने की शुरुआत में भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में एक ट्रक से लगभग 25 टन मांस जब्त होने के बाद की गई है। पुलिस ने इस मामले के संबंध में दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।

अधिकारियों के अनुसार 17 दिसंबर की रात को हिंदू संगठनों ने एक ट्रक को रोका, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वह भोपाल से मुंबई मांस ले जा रहा था। इन संगठनों ने दावा किया कि ट्रक में ले जाया जा रहा मांस प्रतिबंधित श्रेणी (गौ मांस) का था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मांस को जब्त कर लिया और उसके नमूने (सैंपल) जांच के लिए लैब भेज दिए। जब रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई कि वह मांस वाकई प्रतिबंधित था, तब भोपाल नगर निगम (BMC) ने उस कसाईखाने (स्लॉटरहाउस) को सील कर दिया, जहां से वह मांस लाया गया था।