सा#$%, इतने जूते खाने के बाद भी यहां आ गया; BJP की रैली में 30 हजार के बल्ब के बारे में पूछने पर भड़के कैलाश विजयवर्गीय
विजयवर्गीय ने मंच से कहा, 'एक पुलिस अधिकारी इधर आ जाओ और इसका कागज लेकर, इसको जरा थोड़ी देर के लिए गाड़ी में बैठा दो। इसको ले जाओ जरा यहां से, इसको गाड़ी में बैठाओ, ये यहां दिखना नहीं चाहिए।
मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय एकबार फिर अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर चर्चा में आ गए हैं। यह घटना एक दिन पहले इंदौर में हुए एक कार्यक्रम के दौरान हुई, जब पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संविधान और अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं के अपमान का आरोप लगाते हुए शहर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा निकाली। इसी दौरान जब विजयवर्गीय मंच से भाषण दे रहे थे तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हाथ में पोस्टर लेकर नीचे सड़क पर खड़ा हो गया। जिसके बाद मंत्री जी को बिफर गए और उन्होंने उस शख्स पर 'न्यूसेंस' (बाधा पहुंचाना) फैलाने का आरोप लगाते हुए पुलिसकर्मियों से उस शख्स को वहां से हटाने को कहा। इसी दौरान विजयवर्गीय ने कहा, 'साला, इतने जूते खाने के बाद भी यहां आ गया जबरदस्ती में'।
दरअसल उस शख्स ने अपने हाथ में जो पोस्टर पकड़ा हुआ था, उसमें हाल ही में मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में अलग-अलग सामान की खरीद में हुए कथित भ्रष्टाचार के खुलासे को लेकर सवाल पूछा गया था। उस पोस्टर में लिखा था, '30,000 रुपये प्रति बल्ब, 33,000 रुपये प्रति लीटर फिनाइल, जवाब दो।' इसी पोस्टर को वह शख्स विजयवर्गीय के सामने लहरा रहा था, जिसे देखकर वह नाराज हो गए। पोस्टर लेकर पहुंचे शख्स की पहचान सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलाद पांडेय के रूप में हुई है। जिसे लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि ये सब अराजकतावादी लोगों के साथ हैं।
कार्यक्रम के दौराने पांडेय को पोस्टर लहराते देख सभा में मंच पर मौजूद राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पुलिस को बुलाते हुए कहा इस प्रदर्शनकारी को थोड़ी देर के लिए गाड़ी में बैठा लिया जाए क्योंकि वह कार्यक्रम में 'न्यूसेंस' (बाधा पहुंचाना) पैदा कर रहा है। इस घटना के सामने आए वीडियो में विजयवर्गीय उस सामाजिक कार्यकर्ता पर नाराजगी जताते हुए कहते सुनाई दे रहे हैं, 'जहां जवाब देना है, हम देंगे। अभी तू यहां से जा..नहीं तो फिर लोग जवाब दे देंगे फ्री फंड में।'
वीडियो में नजर आ रहा है कि जब वह शख्स मंच के सामने पोस्टर लहराने लगा, तो विजयवर्गीय कहते हैं, 'यार इनको, भैया ये एक 'न्यूसेंस' (बाधा पहुंचाना) यहां आ गया है। इधर आओ, कोई एक पुलिस अधिकारी यहां पर आ जाए। जहां जवाब देना है, हम देंगे। अभी तू यहां से जा..नहीं तो फिर लोग जवाब दे देंगे फ्री फंड में।'
आगे उन्होंने कहा, 'एक पुलिस अधिकारी आ जाओ। इसका कागज लेकर, इसको जरा थोड़ी देर के लिए गाड़ी में बैठा दो। इसको ले जाओ जरा यहां से, इसको गाड़ी में बैठाओ, ये यहां दिखना नहीं चाहिए। साला, इतने जूते खाने के बाद भी यहां पर आ गया जबरदस्ती में, ये सब अराजकतावादी लोगों के साथ हैं।'
इस घटना के वायरल वीडियो में दिख रहा है कि विजयवर्गीय के आपत्ति जताने के बाद सभा में मौजूद एक व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता के हाथों से पोस्टर छीन लेता है और फिर पुलिस कर्मी उस प्रदर्शनकारी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और गाड़ी में बैठा देते हैं। इस दौरान पांडेय पुलिस कर्मियों से बार-बार पूछते रहते हैं कि आखिर उनका अपराध क्या है।
बाद में विरोध-प्रदर्शन करने वाले शख्स पांडेय ने बताया कि वह प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में अलग-अलग सामान की खरीद में हुए कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे थे। सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा,'लोकतंत्र तब बचता है, जब जनता सवाल पूछती है और सत्ता उसका जवाब देती है।'
पटवारी बोले- असली अराजकता यही है
विजयवर्गीय की इस नाराजगी के वीडियो को शेयर करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'इंदौर में "लोकतंत्र" बचाने की नौटंकी करने सड़क पर उतरे भाजपा के तमाम नेता, फिर सच और सवालों से डरते/भागते नजर आए! असली "अराजकता" यह है, "संगठित सरकारी लूट" का जवाब मांगने आए नागरिकों को पुलिस के जरिए धमकाया, फिर हिरासत में भिजवाया!'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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