Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Kailash Vijayvargiya expresses anger delay in withdrawal of cases pro-CAA protesters in MP
विधानसभा में सीएम की तरफ से जवाब दे रहे साथी पर नाराज हो गए विजयवर्गीय, मंत्री ने बताई अपनी मजबूरी

विधानसभा में सीएम की तरफ से जवाब दे रहे साथी पर नाराज हो गए विजयवर्गीय, मंत्री ने बताई अपनी मजबूरी

संक्षेप:

वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में कहा कि विक्रम वर्मा 80 साल के हैं और इस केस की वजह से उन्हें अदालत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने पटेल से कहा, ‘ऐसे प्रकरणों को गंभीरता से लेकर खत्म करें।’

Wed, 3 Dec 2025 04:22 PMSourabh Jain भाषा, भोपाल, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

मध्यप्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा की महिला विधायक की उस अपील पर त्वरित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता जताई है, जिसमें उन्होंने सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) के समर्थन में किए गए प्रदर्शन को लेकर अपने पति व अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा दर्ज मामले वापस लेने का मौजूदा सरकार से अनुरोध किया था और इसे सुलझाने में हो रही देरी पर चिंता जताई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विधानसभा में इस मामले पर हुई चर्चा के दौरान विजयवर्गीय ने मंत्रिमंडल के अपने ही सहयोगी और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल पर एक तरह से नाराजगी जताते हुए सलाह दी कि राजनीतिक मामलों में दर्ज मुकदमों को गंभीरता से लेकर उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि इसक बाद पटेल ने मामलों को वापस लेने में आ रही कठिनाई और इसमें हो रही देरी को लेकर अपनी मजबूरी बताई।

भाजपा विधायक नीना वर्मा ने पूछा था सवाल

दरअसल, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी की विधायक नीना वर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान साल 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के समर्थन में धार जिले में विरोध-प्रदर्शन को लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा उनके पति व पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने का मुद्दा उठाया।

वर्मा ने कहा कि विधानसभा के पिछले सत्र में भी उन्होंने यह मामला उठाया था और उस समय सरकार की ओर से कहा गया था कि इस मामले को धार जिला प्रत्याहरण समिति द्वारा अपनी अनुशंसा सहित शासन को अग्रेषित कर दिया गया है। उन्होंने राज्य सरकार के गृह विभाग से इस मामले में देरी का कारण पूछा और सवाल किया कि इसका निराकरण कब तक कर लिया जाएगा।

सीएम की तरफ से मंत्री शिवाज पटेल ने दिया जवाब

गृह विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है, ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से जवाब देने के लिए अधिकृत किए गए पटेल ने कहा कि 2019 में हुए इस विरोध-प्रदर्शन के मामले में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने विद्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हुए विक्रम वर्मा, सावित्री ठाकुर सहित भाजपा के कई नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ठाकुर वर्तमान में धार की सांसद व केंद्र में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं।

मंत्री ने बताई मुकदमों को वापस लेने में आ रही कठिनाई

पटेल ने कहा कि सरकार इन मुकदमों को वापस लेने के लिए तैयार है लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 247 के प्रावधान आड़े आ रहे हैं जिसके तहत शिकायतकर्ता या अभियोजन अधिकारी न्यायालय की सहमति से ही आरोपों को वापस ले सकते हैं या न्यायालय अपने विवेक से उन आरोपों की जांच या सुनवाई रोक सकती है।

उन्होंने नीना वर्मा को आश्वासन दिया कि वह तीन महीने के भीतर इस मामले का निस्तारण कर देंगे। हालांकि इससे वह संतुष्ट नहीं हुई और कहा कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं उन्हें अदालत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

विजयवर्गीय ने दी सलाह, स्पीकर ने भी जल्द फैसला लेने को कहा

इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि वह एक बार मंत्री पटेल से मिल लें और अपनी पूरी बात रख दें, इस पर वर्मा ने कहा कि वह तीन दफा उनसे मिल चुकी हैं व पिछले सत्र में भी इस मामले को उठा चुकी हैं।

सदन में मौजूद संसदीय कार्य और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा इस प्रकार के राजनीतिक मामलों पर निर्णय लिया जाना चाहिए, जिन्हें वापस लिया जा सकता है। विजयवर्गीय ने सदन में कहा कि विक्रम वर्मा 80 साल के हैं और इस केस की वजह से उन्हें अदालत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने पटेल से कहा, ‘ऐसे प्रकरणों को गंभीरता से लेकर खत्म करें।’ अध्यक्ष तोमर ने भी पटेल से कहा कि वह इस मामले में जल्दी फैसला करें।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|