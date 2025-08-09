K se Kaaba M se Masjid and N se Namaz is being taught in Raisen school of Madhya Pradesh कॉन्वेंट स्कूल में हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा? क से काबा, म से मस्जिद और न से नमाज के बाद बवाल, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़K se Kaaba M se Masjid and N se Namaz is being taught in Raisen school of Madhya Pradesh

कॉन्वेंट स्कूल में हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा? क से काबा, म से मस्जिद और न से नमाज के बाद बवाल

MP School News: मध्य प्रदेश के रायसेन में एक स्कूल में 'क से काबा', 'म से मस्जिद', 'न से नमाज', और 'औ से औरत (हिजाब में)' पढ़ाने का मामला सामने आया है। अब इसके विरोध अभिभावक और हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, रायसेनSat, 9 Aug 2025 11:54 AM
share Share
Follow Us on
कॉन्वेंट स्कूल में हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा? क से काबा, म से मस्जिद और न से नमाज के बाद बवाल

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक कॉन्वेंट स्कूल में इस्लामिक शिक्षा देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बेबी कॉन्वेंट स्कूल में नर्सरी के बच्चों को पारंपरिक शिक्षा से हटकर इस्लामिक शिक्षा सामग्री पढ़ाया जा रहा था। इतना ही नहीं, स्कूल द्वारा बांटे गए पट्टी पहाड़े में 'क से काबा', 'म से मस्जिद', 'न से नमाज', और 'औ से औरत (हिजाब में)' जैसे शब्द और चित्र शामिल है। यह मामला तब उजागर हुआ जब एक बच्ची के चाचा ने उसकी किताब देखी।

स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग

मामला सामने आने के बाद अभिभावक, विश्व हिन्दू परिषद, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने स्कूल में प्रदर्शन कर हंगामा किया और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की। हो हंगामा की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। इसके बाद थाना प्रभारी नरेंद्र गोयल ने प्रदर्शनकारियों से शिकायत दर्ज करने को कहा, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।

स्कूल प्राचार्य ने स्वीकार की गलती

वहीं, स्कूल की प्राचार्य आईए कुरैशी ने गलती स्वीकार करते हुए कहा कि भोपाल से मंगवाए गए पट्टी पहाड़े की सामग्री की जांच नहीं की गई थी। अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने अभिभावकों से सामग्री वापस करने की अपील की।

दोषियों पर होगी कार्रवाई

वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी डीडी रजक ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार, स्कूलों में ऐसी सामग्री की अनुमति नहीं है। ऐसे में ये जांच का विषय है कि स्कूल में इस तरह की सामग्री कहां से लाया गया और लाने का उद्देश्य क्या था।

Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|