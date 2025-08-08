नीचे बैठे 'राजा साहब' को हाथ पकड़ मंच पर ले गए 'महाराज', 5 साल बाद दिग्विजय और सिंधिया दिखे एक साथ

MP Politics: मध्यप्रदेश की राजनीति में एक वीडियो के सामने आने से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। करीब पांच साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को एक साथ देखा गया है।

मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। एक वीडियो के कारण अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। 5 साल बाद जब 'राजा' और 'महाराज' एक साथ दिखे तो एमपी की सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। दरअसल, इस वीडियो में ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्विजय सिंह का हाथ पकड़कर मंच पर ले जाते दिख रहे हैं।

क्या है पूरा मामला दरअसल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल के रतीबड़ इलाके में एक निजी स्कूल के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। सिंधिया मंच पर बैठे थे, तभी उनकी नजर सामने बैठे दिग्विजय सिंह पर पड़ी।

इसके बाद सिंधिया मंच से उतरते हैं और दिग्विजय सिंह की ओर चले जाते हैं। सिंधिया ने सबसे पहले हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। इसके बाद उनका हाथ पकड़कर मंच पर ले गए। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए, और सभी के कैमरे उनकी ओर घूम गए।

पांच साल बाद दिखा ऐसा नजारा एमपी की सियासत में 5 साल बाद इस तरह का नजारा देखने को मिला। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी थी। सिंधिया के बाद 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया था। इस कारण कमलनाथ सरकार गिर गई थी। उस दौरान दिग्विजय सिंह और सिंधिया के बीच जमकर जुबानी जंग भी हुई थी। हालांकि नए वीडियो के कारण सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है।

वहीं, सियासी पंडितों का कहना है कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया असहज महसूस कर रहे हैं। हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा था। इतना ही नहीं कुछ नेता इसका श्रेय भी लेने में जुटे हुए हैं। शायद सिंधिया अब ग्वालियर से दूरी बनाकर अपने संसदीय क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और यह वीडियो शायद उसी सियासत का हिस्सा है।