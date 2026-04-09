MP में ट्रैक्टर से कुचलकर वन रक्षक की हत्या के बाद एक्शन में पुलिस, माफिया के ठिकानों पर चला बुलडोजर
अधिकारियों के अनुसार नष्ट की गई रेत की कीमत करीब 4 लाख रुपए है। एसडीओपी नितिन बघेल ने बताया कि यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की गई है और आगे भी अवैध खनन के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा।
मुरैना जिले में रेत माफिया के द्वारा वन आरक्षक की मौत के बाद अब पुलिस प्रशासन की नींद जग उठी है। जिले के देवगढ़ थाना पुलिस, वन विभाग और माइनिंग विभाग की संयुक्त टीम ने बरहाना, नंदपुर, खुलावली और नहर किनारे छापा मारकर अवैध रूप से डंप की गई चंबल रेत को चिन्हित किया। इसके बाद करीब 200 ट्रॉली अवैध रेत में बुलडोजर चलाकर मिट्टी मिलाया उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया।
अवैध रेत पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस पुलिस की लगभग 100 से अधिक जवान तैनात रहे। वहीं प्रशासन की बड़ी अधिकारी भी इस कार्रवाई में शामिल हुए कलेक्टर लोकेश जांगिड़ के निर्देश में अवैधृत पर यह पूरी कार्रवाई हुई। कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक सौरभ समीर और कलेक्टर भी मौजूद रहे जहां पुलिस और प्रशासन की टीम ने चंबल के किनारे अवैध से माफियाओं के द्वारा बनाई गई टापू को मिट्टी में मिलाया गया।
आगे भी अवैध खनन के खिलाफ सख्त अभियान
अधिकारियों के अनुसार नष्ट की गई रेत की कीमत करीब 4 लाख रुपए है। एसडीओपी नितिन बघेल ने बताया कि यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की गई है और आगे भी अवैध खनन के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा।
मुरैना कलेक्टर की सख्त चेतावनी के बाद एक्शन
वही अंबाह क्षेत्र के चंबल नदी से सटे होलापुरा रतनवसई घाट पर अवैध खनन के रास्तों को जेसीबी की मदद से खोदकर बंद किया गया। इस दौरान सड़क किनारे मिली अवैध रेत की डंपिंग को भी जेसीबी से मिट्टी में मिला दिया गया। यह कार्रवाई मुरैना कलेक्टर लोकेश जांगिड़ की सख्त चेतावनी के बाद तेज की गई है। हाल ही में एक वन आरक्षक की मौत के बाद प्रशासन ने अवैध रेत माफिया के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें रानपुर चौराहे पर टीम ने कुथियाना की ओर से आ रहे एक अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया था। इस दौरान ट्रैक्टर चालक ने वन आरक्षक हरकेश गुर्जर को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन सहित फरार हो गया था।
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