जैसे श्रीराम अयोध्या में मुस्कुरा रहे, वैसे ही गोपाल कृष्ण भी मुस्कुराएंगे, कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती: CM मोहन यादव
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हमारे सबके लिए परमात्मा की कृपा है, आज का ये जो समय चल रहा है, आने वाला समय और भी आनंद का आएगा, मेरी अपनी ओर से आप सबको भी दीपावली की बहुत-बहुत बधाई।’
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि जिस तरह अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, उसी तरह जल्द ही गोपाल कृष्ण भी मुस्कुराएंगे और इस काम को होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यादव ने यह बात उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी में कही, जहां पर वे मंगलवार को आयोजित ‘अखिल भारतीय गोवर्धन पूजनोत्सव’ में शामिल होने पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने मथुरा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सब समझ गए कि उनका आशय मथुरा में जारी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर था। जिसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद श्रीकृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी हुई है।
कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने भगवान कृष्ण को लोकतंत्र के सबसे बड़े नायकों में से एक भी बताया और कहा कि जब उन्होंने द्वारका त्यागी, तो वहां अपने पुत्र को नहीं बैठाया। यादव ने कहा, जो निडर है, वही तो कृष्ण है।
‘द्वारका की गद्दी पर अपने पुत्र को नहीं बैठाया’
आयोजन के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए श्रीकृष्ण को लोकतंत्र का नायक बताते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा, ‘भगवान श्रीकृष्ण लोकतंत्र के नायक थे। भगवान ने द्वारका भी त्यागी, तो द्वारका में अपने पुत्र को नहीं बैठाया। इससे बड़ा लोकतंत्र का नायक कौन हो सकता है। सच में लोकतंत्र के नायकों का इतिहास अगर लिखा जाएगा, तो भगवान कृष्ण के माध्यम से दुनिया उनको इस रूप में भी जानेगी।’
'कृष्ण लीलाओं से जुड़े स्थानों को तीर्थस्थल बना रहे'
आगे उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार श्रीकृष्ण के आदर्शों पर चलते हुए गौ माता के संरक्षण के लिए हाईटेक गौशालाएं शुरू कर रही है। राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए सुनियोजित कार्ययोजना का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। श्रीकृष्ण की लीलाओं से जुड़े स्थानों को तीर्थस्थल के रूप में विकसित कर श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभर रहा है।'
'…तो गोपाल कृष्ण भी जरूर मुस्कुराएंगे'
कार्यक्रम के अंत में मोहन यादव ने कहा, 'ये मानकर चलिए कि परमात्मा ने समय बदला है, जब हमारे भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो गोपाल कृष्ण भी जरूर मुस्कुराएंगे, दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। हमारे सबके लिए परमात्मा की कृपा है, आज का ये जो समय चल रहा है, आने वाला समय और भी आनंद का आएगा, मेरी अपनी ओर से आप सबको भी दीपावली की बहुत-बहुत बधाई।'
सीएम यादव ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
इस आयोजन की जानकारी देते हुए सीएम यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'मंगलवार को बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी में आयोजित ‘अखिल भारतीय गोवर्धन पूजनोत्सव’ में सम्मिलित हुआ। गोवर्धन पूजा के पवित्र अवसर पर गोवर्धन नाथ मंदिर में दर्शन कर सभी के कल्याण की कामना की। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दया शंकर सिंह और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।