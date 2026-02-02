भोपाल में बीटेक धारी चोर गिरफ्तार, इंग्लैंड में कर चुका नौकरी; लग्जरी ट्रेनों में चोरी करने की ये वजह

संक्षेप: जीआरपी ने ट्रेनों में सवारियों का कीमती सामान चुराने वाले जिस युवक को पकड़ा है, वह बी.टेक पास है। इतना ही नहीं, वह इंग्लैंड में नौकरी भी कर चुका है। पुलिस ने सोमवार को जानकारी देते हुए युवक द्वारा चोरी को अंजाम देने की वजह भी बताई।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पढ़ा-लिखा चोर पकड़ा गया है। जी हां, जीआरपी ने ट्रेनों में सवारियों का कीमती सामान चुराने वाले जिस युवक को पकड़ा है, वह बी.टेक पास है। इतना ही नहीं, वह इंग्लैंड में नौकरी भी कर चुका है। पुलिस ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया- “जुए की लत और पैसों की हार के बाद आर्थिक तंगी के कारण उसने चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू किया।”

बीटेक धारी चोर के पास मिले लाखों के जेवर भोपाल के पुलिस अधीक्षक (जीआरपी) राहुल कुमार लोढ़ा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया- आरोपी की पहचान लखनऊ के देव स्थान के रहने वाले प्रांजल दीक्षित कोठी (36) के रूप में हुई है। उसके पास से करीब सात लाख रुपये के सोने के आभूषण बरामद किए गए। आरोपी ने पुणे से बी.टेक की डिग्री हासिल की है और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुका है।

इंग्लैंड में नौकरी और लग्जरी ट्रेनों में चोरी अधिकारी ने बताया कि वह जिस कंपनी के लिए काम करता था, उसके तहत इंग्लैंड में भी नौकरी कर चुका है। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को अपना निशाना बनाता था और मौका देखकर चोरी करता था।

गेमिंग-जुएं में हार और चोरी की शुरूआत पुलिस के मुताबिक- पूछताछ में सामने आया कि आरोपी को ऑनलाइन गेमिंग और जुएं की लत थी। लेकिन फिर धीरे-धीरे वह लगातार रुपये हारने लगा और फिर उसने चोरी का रास्ता अपनाया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अब तक अंजाम दी गई चार चोरी की वारदात की बात कबूल की है।