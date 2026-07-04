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जीतू पटवारी 3 दिन में मांगें माफी... CM मोहन यादव के सलाहकार का 5 करोड़ का नोटिस

Krishna Bihari Singh भाषा, भोपाल
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कल्चरल एडवाइजर श्रीराम तिवारी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को कानूनी नोटिस भेजकर उनसे माफी मांगने की मांग की है। 

जीतू पटवारी 3 दिन में मांगें माफी... CM मोहन यादव के सलाहकार का 5 करोड़ का नोटिस

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के कल्चरल एडवाइजर श्रीराम तिवारी ने जीतू पटवारी को कानूनी नोटिस भेजा है। उनका आरोप है कि जीतू पटवारी ने उन पर सरकारी जमीन को एक रुपये में पट्टे पर लेने का झूठा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जीतू पटवारी के कथित झूठे आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। नोटिस में तीन दिन के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने को कहा गया है।

माफी नहीं मांगी तो करेंगे 5 करोड़ का केस

मुख्यमंत्री मोहन यादव के सलाहकार श्रीराम तिवारी ने अपने नोटिस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से 3 दिन के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने पांच करोड़ रुपये का मानहानि का केस दाखिल करने की चेतावनी दी है।

जीतू पटवारी ने लगाए झूठे आरोप

उज्जैन स्थित 'वीर भारत न्यास' के सचिव रहे श्रीराम तिवारी का आरोप है कि जीतू पटवारी ने उन पर यह झूठा आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने उनसे जुड़े न्यास को एक रुपये में प्रमुख सरकारी जमीन पट्टे पर दे दी है। श्रीराम तिवारी के अधिवक्ता हरीश मेहता और उनकी सहयोगी गुंजन चौकसे ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि जीतू पटवारी ने 26 जून को नई दिल्ली में उनके मुवक्किल के खिलाफ झूठे आरोप लगाए।

प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंचने का दावा

वकील हरीश मेहता ने कहा कि झूठे आरोपों से मेरे मुवक्किल श्रीराम तिवारी की प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची है। इसे लेकर जीतू पटवारी को कानूनी नोटिस जारी किया है। जीतू पटवारी ने बिना किसी तथ्यात्मक जानकारी या साक्ष्य के श्रीराम तिवारी के खिलाफ आरोप लगाए हैं। हमने जीतू पटवारी से 3 दिन के भीतर झूठे बयानों के लिए सार्वजनिक रूप से सफाई देने और माफी मांगने को कहा है।

बयान पर खेद व्यक्त करें जीतू पटवारी

वकील हरीश मेहता ने कहा कि यदि जीतू पटवारी माफी मांग लेते हैं तो हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। जीतू पटवारी को प्रेस और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपने झूठे आरोपों पर खेद व्यक्त करना चाहिए। जीतू पटवारी को प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और मुवक्किल श्रीराम तिवारी की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए माफी मांगनी चाहिए। श्रीराम तिवारी ने पूरे जीवन ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया है।

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न्यास से जुड़े काम कानूनन सही

वकील हरीश मेहता ने कहा कि यदि जीतू पटवारी माफी नहीं मांगते हैं तो श्रीराम तिवारी उनके खिलाफ 5 करोड़ रुपये के हर्जाने का मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। न्यास से जुड़े श्रीराम तिवारी के सभी काम कानूनन सही हैं। इसके पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।

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500 करोड़ की जमीन एक रुपये में पट्टे पर दी

उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार पर उज्जैन में बड़े भूमि घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया था कि करीब 500 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन 'वीर भारत न्यास' को मात्र एक रुपये में पट्टे पर दी गई। उन्होंने यह भी दावा किया था कि न्यास का प्रमुख मुख्यमंत्री के करीबी लोगों में शामिल है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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