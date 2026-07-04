जीतू पटवारी 3 दिन में मांगें माफी... CM मोहन यादव के सलाहकार का 5 करोड़ का नोटिस
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कल्चरल एडवाइजर श्रीराम तिवारी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को कानूनी नोटिस भेजकर उनसे माफी मांगने की मांग की है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के कल्चरल एडवाइजर श्रीराम तिवारी ने जीतू पटवारी को कानूनी नोटिस भेजा है। उनका आरोप है कि जीतू पटवारी ने उन पर सरकारी जमीन को एक रुपये में पट्टे पर लेने का झूठा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जीतू पटवारी के कथित झूठे आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। नोटिस में तीन दिन के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने को कहा गया है।
माफी नहीं मांगी तो करेंगे 5 करोड़ का केस
मुख्यमंत्री मोहन यादव के सलाहकार श्रीराम तिवारी ने अपने नोटिस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से 3 दिन के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने पांच करोड़ रुपये का मानहानि का केस दाखिल करने की चेतावनी दी है।
जीतू पटवारी ने लगाए झूठे आरोप
उज्जैन स्थित 'वीर भारत न्यास' के सचिव रहे श्रीराम तिवारी का आरोप है कि जीतू पटवारी ने उन पर यह झूठा आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने उनसे जुड़े न्यास को एक रुपये में प्रमुख सरकारी जमीन पट्टे पर दे दी है। श्रीराम तिवारी के अधिवक्ता हरीश मेहता और उनकी सहयोगी गुंजन चौकसे ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि जीतू पटवारी ने 26 जून को नई दिल्ली में उनके मुवक्किल के खिलाफ झूठे आरोप लगाए।
प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंचने का दावा
वकील हरीश मेहता ने कहा कि झूठे आरोपों से मेरे मुवक्किल श्रीराम तिवारी की प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची है। इसे लेकर जीतू पटवारी को कानूनी नोटिस जारी किया है। जीतू पटवारी ने बिना किसी तथ्यात्मक जानकारी या साक्ष्य के श्रीराम तिवारी के खिलाफ आरोप लगाए हैं। हमने जीतू पटवारी से 3 दिन के भीतर झूठे बयानों के लिए सार्वजनिक रूप से सफाई देने और माफी मांगने को कहा है।
बयान पर खेद व्यक्त करें जीतू पटवारी
वकील हरीश मेहता ने कहा कि यदि जीतू पटवारी माफी मांग लेते हैं तो हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। जीतू पटवारी को प्रेस और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपने झूठे आरोपों पर खेद व्यक्त करना चाहिए। जीतू पटवारी को प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और मुवक्किल श्रीराम तिवारी की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए माफी मांगनी चाहिए। श्रीराम तिवारी ने पूरे जीवन ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया है।
न्यास से जुड़े काम कानूनन सही
वकील हरीश मेहता ने कहा कि यदि जीतू पटवारी माफी नहीं मांगते हैं तो श्रीराम तिवारी उनके खिलाफ 5 करोड़ रुपये के हर्जाने का मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। न्यास से जुड़े श्रीराम तिवारी के सभी काम कानूनन सही हैं। इसके पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।
500 करोड़ की जमीन एक रुपये में पट्टे पर दी
उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार पर उज्जैन में बड़े भूमि घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया था कि करीब 500 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन 'वीर भारत न्यास' को मात्र एक रुपये में पट्टे पर दी गई। उन्होंने यह भी दावा किया था कि न्यास का प्रमुख मुख्यमंत्री के करीबी लोगों में शामिल है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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