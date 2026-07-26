भूल गए 'अखिलेश-वखिलेश' वाली कड़वाहट? जीतू पटवारी ने कहा- सपा प्रमुख का मिल गया साथ
दतिया चुनावों को लेकर जीतू पटवारी ने सपा प्रमुख के समर्थन का दावा किया है। जीतू ने कहा कि अखिलेश यादव ने उनसे दतिया उपचुनाव में समर्थने देते हुए कहा कि उन्हें जो जरूरत पड़े बताएं, वो साथ देंगे।
दतिया में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान दोनों ही पार्टियों ने इस सीट पर जीत के लिए अपने-अपने दांव आजमाने शुरू कर दिए हैं। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दतिया सीट पर चुनाव के दौरान अखिलेश यादव से समर्थन मिलने का दावा किया है। इस तरह अब कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2023 विधानसभा चुनाव वाली अखिलेश-वखिलेश वाली कड़वाहट को भुला दिया है।
क्या हुआ था
बात साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी कुछ सीटों की मांग कर रही थी। इस दौरान जब तत्कालीन अध्यक्ष कमलनाथ से सवाल पूछा गया कि क्या वो अखिलेश यादव को कुछ सीटें देंगे? इस पर कमलनाथ ने कहा था, " अरे छोड़ो अखिलेश-वखिलेश"। इसके बाद समजावादी पार्टी और अखिलेश यादव ने इसे अपना अपमान बताया था। बाद में हुए चुनावों में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। चुनाव के बाद सपा ने इसे गठबंधन को नुकसान बताया और कहा कि इस बयान की वजह से ही चुनाव में गठबंधन को नुकसान हुआ और हार हुई।
अखिलेश यादव ने किया था फोन
दतिया उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन मिलने के बाद जीतू ने बताया कि अखिलेश यादव ने उन्हें फोन किया और पूछा कि दतिया उपचुनाव में वो उनके साथ हैं और किसी चीज की जरूरत हो तो वो उनसे मांग सकते हैं। इसके बाद जीतू पटवारी ने अखिलेश यादव से कहा कि वो खुद चुनाव प्रचार करने के लिए दतिया आ जाएं। इसपर जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो अभी संसद सत्र की वजह से दिल्ली में हैं, इसलिए नहीं आ पाएंगे, लेकिन प्रचार के लिए लोगों को भेजेंग और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत के लिए प्रचार-प्रसार करेंगे।
अखिलेश यादव ने क्यों दिया समर्थन?
दतिया उपचुनाव में समजावादी पार्टी का समर्थन मिलने के बाद जीतू पटवारी ने सपा के समर्थन मिलने की वजह भी बताई है। जीतू पटवारी ने कहा कि सपा का इस चुनाव से कोई लेना-देना नहीं, फिर भी उन्होंने उन्हें समर्थन दिया है। पटवारी ने कहा कि अखिलेश यादव ने उन्हें समर्थन बदलाव के लिए दिया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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