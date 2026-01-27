Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़jilted lover attacks on girl her mother with knife killed brother in indore madhya pradesh
फिर सोफे पर बैठ अपने पेट पर बरसाने लगा चाकू, इंदौर में प्रेमिका के घर घुसकर खून-खराबा; एक की मौत

संक्षेप:

Jan 27, 2026 10:19 am IST
इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित 60 फीट रोड पर सोमवार रात दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। एक सनकी आशिक ने युवती के घर में घुसकर उसके परिजनों पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। इस खूनी हमले में युवती के भाई की मौत हो गई, जबकि युवती और उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गईं।

पुलिस के अनुसार आरोपी वेदांत सोलंकी और युवती विधि लखावत के बीच दोस्ती थी। पिछले कुछ दिनों से उनके बीच झगड़ा चल रहा था। सोमवार रात करीब 10 बजे वंदांत विधि के घर पहुंचा। घर में घुसते ही उसने विधि उसकी मां अनीता और भाई वेदांश पर चाकू से जानलेवा वार कर दिए। हमले में वेदांश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अरबिंदो अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

खुद को भी मारा चाकू, इलाके में मचा हड़कंप

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को भी चाकू मार लिया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही टीआई तरुण भाटी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने हमला करते समय परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

पहले भी हो चुकी थी शिकायत, लापरवाही पड़ी भारी

चौंकाने वाली बात यह है कि 5-6 दिन पहले युवती के परिजन आरोपी की शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे। उस समय पुलिस ने आरोपी को समझाइश देकर छोड़ दिया था। परिजनों का आरोप है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई होती तो यह जानलेवा घटना टल सकती थी। आरोपी वेदांत सोलंकी बिजासन रोड का निवासी है। उसके माता-पिता नहीं हैं और वह चाचा-चाची के साथ रहता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रिपोर्ट- हेमंत

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
