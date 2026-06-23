दो दिन से लापता देवर-भाभी की लाश कुएं में मिलीं, प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की आशंका
मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मंगलवार सुबह एक महिला और एक पुरुष के शव कुएं में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना करवड़ चौकी क्षेत्र के गंगाखेड़ी के पास खाखरापाड़ा मार्ग स्थित एक कुएं की है।
मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मंगलवार सुबह एक महिला और एक पुरुष के शव कुएं में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना करवड़ चौकी क्षेत्र के गंगाखेड़ी के पास खाखरापाड़ा मार्ग स्थित एक कुएं की है। सुबह जब स्थानीय ग्रामीण वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने कुएं के पास एक बाइक खड़ी देखी। संदेह होने पर जब लोगों ने कुएं के अंदर झांका तो उसमें दो शव तैरते दिखाई दिए। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।
सूचना मिलते ही करवड़ चौकी प्रभारी प्रहलाद सिंह चुंडावत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से खाट और रस्सियों के सहारे दोनों शवों को काफी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला गया। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में मृतकों की पहचान सपना पत्नी राहुल प्रजापत और श्याम पिता कैलाश प्रजापत के रूप में हुई है। दोनों एक ही परिवार से जुड़े थे और रिश्ते में देवर-भाभी बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार दोनों विवाहित थे और उनके बच्चे भी हैं। परिजनों ने बताया कि दोनों पिछले दो दिनों से लापता थे। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही पेटलावद थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही थी।
घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पंचनामा तैयार कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। वहीं, परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान प्रेम संबंध की भी चर्चा सामने आई है। हालांकि पुलिस ने अभी किसी भी संभावना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
पेटलावद थाना प्रभारी निर्भय सिंह भूरिया ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस आत्महत्या, हत्या और प्रेम प्रसंग सहित सभी संभावित एंगल पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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