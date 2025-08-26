Jeetu Patwari called Ladli sisters drunkards; CM Mohan Yadav got angry on Congress पहले कहा, लाडली बहनों को बोरे में बंद कर देंगे, अब शराबी बताया; कांग्रेस पर हमलावर हुए CM मोहन यादव, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Jeetu Patwari called Ladli sisters drunkards; CM Mohan Yadav got angry on Congress

पहले कहा, लाडली बहनों को बोरे में बंद कर देंगे, अब शराबी बताया; कांग्रेस पर हमलावर हुए CM मोहन यादव

इस पर एमपी के मुख्यमंत्री और तमाम भाजपा नेताओं के रिएक्शन सामने आए हैं। सीएम यादव ने कहा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लाड़ली बहनों को शराबी बताना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए जानते हैं जीतू पटवारी और मोहन यादव ने क्या-कुछ कहा।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपालTue, 26 Aug 2025 04:12 PM
share Share
Follow Us on
पहले कहा, लाडली बहनों को बोरे में बंद कर देंगे, अब शराबी बताया; कांग्रेस पर हमलावर हुए CM मोहन यादव

मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महिलाओं द्वारा शराब पीने को लेकर एक बयान दिया है, जिस पर राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। इस बयान पर एमपी के मुख्यमंत्री और तमाम भाजपा नेताओं के रिएक्शन सामने आए हैं। सीएम यादव ने कहा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लाड़ली बहनों को शराबी बताना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए जानते हैं जीतू पटवारी और मोहन यादव ने क्या-कुछ कहा।

जीतू पटवारी और कांग्रेस पर क्या बोले सीएम यादव?

एमपी सीएम ने कहा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लाड़ली बहनों को शराबी बताना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहनों का ये अपमान मध्य प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को बड़ी बेर्शमी के साथ बताया कि प्रदेश की बहनें सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। ये एक तरह से उनकी छोटी मानसिकता है। सीएम यादव बोले कि कुछ दिन पहले उनके ही कांग्रेस नेता ने कहा था कि लाडली बहनों को बोरे में बंद कर देंगे। हरतालिका तीज के पावन पर्व के दिन बहनों का यह अपमान हमारी सरकार और पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी।

ये भी पढ़ें:MP में सबसे ज्यादा शराब पीतीं हैं महिलाएं; कांग्रेस नेता का विवादित बयान
ये भी पढ़ें:न्यूजीलैंड के पीएम से मिलने से पहले बाबा बागेश्वर को किस बात की टेंशन थी?
ये भी पढ़ें:जब पहली बार लंदन गए बाबा बागेश्वर, बाथरूम में ही अटक गए! खुद सुनाई मजेदार कहानी

जीतू पटवारी ने लाडली बहनों पर क्या बयान दिया था?

अब पढ़िए एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कहा था। जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा करते हुए कहा, प्रदेशवासियों हमें तमगा मिला है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब अगर महिलाएं कहीं पीती हैं तो वो मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा शराब की खपत अगर कहीं है तो देश में सबसे ज्यादा एमपी में है। हमारी बहनें नशा करने लगीं हैं। बेटियां नशा करने लगीं। जीतू पटवारी ने अपनी बात फिर दोहराते हुए कहा, लाडली बहना के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती हैं मध्य प्रदेश में।

जीतू पटवारी और कांग्रेस पर क्या बोले सुधांशू त्रिवेदी?

जीतू पटवारी के बयान पर सुधांशू त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस का चेहरा कितना महिला विरोधी है, इसका एक अत्यंत निंदनीय उदाहरण मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान से सामने आया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अधिकांश महिलाएं शराब पीती हैं, और सर्वाधिक शराब पीती हैं। यह बयान न केवल मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान है, बल्कि कांग्रेस की महिला विरोधी कुत्सित मानसिकता का एक अशोभनीय उदाहरण है।

खबर अपडेट हो रही है…

Madhya Pradesh Bhopal News Mohan Yadav
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|