छाती पर पैर रखकर घोंटा गला; MP में करवा चौथ मनाने आए जवान ने की पत्नी की हत्या
बावजूद 12 साल की बेटी ने चुपके से अपने मामा को पिता की करतूत बता दी। बेटी के बयान के बाद हत्या का मामला उजागर हो गया। फिलहाल आरोपी गांव से फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में करवाचौथ मनाने जम्मू-कश्मीर से आए SSB जवान ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी रातभर पत्नी के शव के पास बेडरूम में सोता रहा। सोमवार सुबह करीब 6 बजे वह पत्नी का शव गाड़ी में रखकर अपने पुश्तैनी गांव भिंड के छौंदा ले गया।वहां ससुरालवालों को फोन कर पत्नी की हार्ट अटैक से मौत होने की बात कही। लेकिन पत्नी के शरीर पर चोट के निशान देखकर मायके पक्ष को शक हुआ। परिजनों के सवाल करने पर आरोपी ने कथित तौर पर अपनी सर्विस पिस्टल दिखाकर उन्हें धमकाया। इसके बावजूद 12 साल की बेटी ने चुपके से अपने मामा को पिता की करतूत बता दी। बेटी के बयान के बाद हत्या का मामला उजागर हो गया। फिलहाल आरोपी गांव से फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ज्ञान सिंह मूल रूप से भिंड जिले के छौंदा गांव का रहने वाला है। वह SSB में सिपाही है और वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में तैनात है। ज्ञान सिंह 27 अक्टूबर को करवाचौथ मनाने छुट्टी लेकर ग्वालियर आया था। वह मुरार थाना क्षेत्र के खुरैरी गांव में किराए के मकान में पत्नी रिंकी जाटव और बच्चों के साथ रह रहा था।रविवार को आरोपी के पिता इलाज कराने भिंड से ग्वालियर आए थे।इलाज के बाद रिंकी ने अपने ससुर को वापस भिंड छोड़ आने के लिए कहा।इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई। ज्ञान सिंह अपने पिता को भिंड छोड़कर रविवार रात वापस ग्वालियर लौटा।
छाती पर पैर रखकर घोंटा गला
बताया जा रहा है कि घर लौटने के बाद रिंकी मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। इसी बात को लेकर ज्ञान सिंह को शक हुआ और उसने पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाते हुए विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर ज्ञान सिंह ने पत्नी को जमीन पर पटक दिया। इसके बाद उसकी छाती पर पैर रखकर गला घोंट दिया।उस समय घर में 14 साल का बेटा दीपू और 12 साल की बेटी प्रियांशी भी मौजूद थे। दोनों बच्चों ने अपनी आंखों के सामने मां की हत्या होते देखी। वारदात के बाद आरोपी ने पत्नी के शव को बेडरूम में रखा और रातभर उसी कमरे में सोता रहा।
सोमवार सुबह करीब 6 बजे आरोपी पत्नी का शव गाड़ी में रखकर भिंड जिले के छौंदा गांव पहुंचा। वहां उसने पत्नी के मायके भीरमपुरा में रहने वाले साले सचिन जाटव को फोन कर बताया कि रिंकी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है।सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग गांव पहुंचे। रिंकी के शरीर पर चोट के निशान और घुटनों पर गंभीर चोट देखकर परिजनों को शक हुआ। जब उन्होंने आरोपी से सवाल किए तो उसने कथित तौर पर अपनी सर्विस पिस्टल दिखाकर उन्हें धमकाया और चुप रहने को कहा।
12 साल की बेटी ने खोला राज
आरोपी ने अपनी 12 साल की बेटी प्रियांशी को भी किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बावजूद बेटी ने चुपके से अपने मामा सचिन को पूरी घटना बता दी।बेटी ने बताया कि मां मोबाइल पर बात कर रही थीं। इसी दौरान पिता घर आए और शक के चलते मां की हत्या कर दी। बेटी के बयान और रिंकी के शरीर पर चोटों के निशान सामने आने के बाद हत्या का मामला उजागर हो गया। खुद को घिरता देख आरोपी गांव से फरार हो गया।
भिंड में दिनभर हंगामे के बाद स्थानीय पुलिस की सलाह पर परिजन सोमवार देर रात रिंकी का शव कार से ग्वालियर लेकर आए और मुरार थाने पहुंचे। पुलिस ने शव को डेड हाउस में रखवा दिया है। मंगलवार को फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
मुरार थाना प्रभारी गोविंद बल्लभ बगोली के मुताबिक, खुरैरी में एक युवक ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या की है। आरोपी शव को भिंड स्थित अपने गांव ले गया और वहां हार्ट अटैक से मौत होने की बात कही, लेकिन नाबालिग बेटी ने हत्या का खुलासा कर दिया।पुलिस चश्मदीद बच्चों और परिजनों के बयान लेकर मामले की जांच कर रही है। आरोपी की तलाश जारी है।
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अदिति शर्मा
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