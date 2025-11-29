Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़jamiat ulama i hind chief maulana mahmood madani says enemies of islam made jihad synonym of abuse
जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद होगा; मंच से जमीयत चीफ मौलाना मदनी की दो टूक

जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद होगा; मंच से जमीयत चीफ मौलाना मदनी की दो टूक

संक्षेप:

अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि मुर्दा कौमें मुश्किलों में नहीं पड़ती हैं। वे सरेंडर कर देती हैं। वो उनसे वंदे मातरम पढ़ने को कहेंगे तो वे तुरंत ऐसा करना शुरू कर देंगी। यही मुर्दा कौम की पहचान है। 

Sat, 29 Nov 2025 05:45 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जअपने बयानों से चर्चा में रहने वाले जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने फिर एक माहौल गरमाने वाला बयान दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि मुर्दा कौमें मुश्किलों में नहीं पड़ती हैं। वे सरेंडर कर देती हैं। वो उनसे वंदे मातरम पढ़ने को कहेंगे तो वे तुरंत ऐसा करना शुरू कर देंगी। यही मुर्दा कौम की पहचान है। जिंदा कौम को हालात का डटकर सामना करना होगा… मदनी ने यह भी कहा कि जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

'जिहाद' को हिंसा का हमनाम बना दिया

भोपाल में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की राष्ट्रीय शासी निकाय की बैठक में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने 'जिहाद' को गाली, झगड़े और हिंसा का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्दों के जुमले इस्तेमाल कर के मुसलमानों के मजहब की तौहीन की जा रही है।

मीडिया पर भी निशाना

मौलाना महमूद मदनी ने आगे कहा कि यह अफसोस की बात है कि हूकुमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार लोग भी लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते हैं। ये लोग मुस्लिम समाज की आजादी की परवाह भी नहीं करते हैं। ये लोग इस समुदाय के दुश्मनी में ऐसा करते हैं।

जिहाद का नाम देकर मुसलमानों पर ताने

मदनी ने यह भी कहा कि यह तो पुराने दौर से ही चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पर ताने और व्यर्थ के आरोप लगाए जाते हैं। इस्लाम में जिहाद एक धार्मिक टर्म है। जिहाद शब्द का इस्तेमाल कुरान में कई तरह से किया गया है। इसका इस्तेमाल किसी कर्तव्य, समाज और इंसानियत की भलाई के लिए किया गया है।

जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद होगा

मौलाना मदनी ने कहा कि जिहाद का इस्तेमाल जहां जंग के लिए हुआ है वह भी जुल्म और फसाद के खात्मे के लिए हुआ है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोहराते हुए कहता हूं कि जब-जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा।

खबर अपडेट हो रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|