jain sadhvi molested in public place in ujjain amid paryushan parv mp crime उज्जैन में पर्युषण पर्व के बीच जैन साध्वी से सरेराह छेड़छाड़; लोगों में आक्रोश
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़

उज्जैन में पर्युषण पर्व के बीच जैन साध्वी से सरेराह छेड़छाड़; लोगों में आक्रोश

मध्य प्रदेश के उज्जैन में सरेराह भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में जैन साध्वी से छेड़छाड़ की घटना के बाद माहौल गरम है। यह घटना ऐसे वक्त सामने आई है जब जैन समाज का प्रमुख पर्व पर्युषण चल रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैनTue, 26 Aug 2025 11:00 PM
उज्जैन में पर्युषण पर्व के बीच जैन साध्वी से सरेराह छेड़छाड़; लोगों में आक्रोश

मध्य प्रदेश के उज्जैन में सोमवार देर रात को सरेराह भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में जैन साध्वी से छेड़छाड़ की घटना के बाद माहौल गरमा गया है। घटना को लेकर एक हिंदूवादी संगठन ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह घटना ऐसे वक्त सामने आई है जब जैन समाज का प्रमुख पर्व पर्युषण चल रहा है। पुलिस को शिकायती आवेदन दिया गया है। लोगों का कहना है कि यदि पुलिस ने ऐक्शन नहीं लिया तो वे उसके कंट्रोल रूम का घेराव करेंगे।

दर्ज कराई शिकायत

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, उज्जैन में खराकुंवा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले एक इलाके के जैन मंदिर से उपाश्रय जाते समय भीड़भाड़ वाली सड़क पर जैन साध्वी से एक शख्स ने बदसलूकी कर दी। जैसे ही इस घटना के बारे में लोगों को पता चला, आक्रोश फैल गया। इसके बाद लोगों ने खारा कुआं थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। सूत्रों की मानें तो पुलिस को आरोपी की तस्वीर और वीडियो उपलब्ध कराया गया है।

जैन और हिन्दू समाज में आक्रोश

बताया जाता है कि आरोपी आदतन अपराधी है। वह महाकाल चौराहे पर पंचर की दुकान लगाता था। इस घटना को लेकर जैन समाज के साथ हिंदू लोग भी आक्रोशित हैं। जैन समाज ओर हिंदूवादी संगठन ने मंदिरों के पास सुरक्षा बढ़ाने की मांग उठाई गई है।

28 अगस्त को जमावड़े का ऐलान

शिकायतकर्ता श्रीपाल राजावत ने कहा कि इतनी भीड़ में साध्वी के साथ छेड़छाड़ जैन समाज का अपमान है। उन्होंने पुलिस से आरोपी की जल्द गिरफ्तार करने और मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। बताया जाता है कि 28 अगस्त बुधवार को शाम को 4 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर लोग जमा होकर आरोपी के खिलाफ सख्त ऐक्शन की मांग करेंगे।

क्या बोले पुलिस अधिकारी?

वहीं इस पूरे प्रकरण पर एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने कहा कि पुलिस को इस बारे में एक लिखित मिली है। हमने थाने की पूरी टीम को आदेश दिया है कि रूट पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनके फुटेज खंगाले जाएं। अभी तक ऐसा कोई टेक्निकल सबूत नहीं मिला है। घटना के चश्मदीद भी सामने नहीं आए हैं। पूरी घटना की गंभीरता से छानबीन कराई जा रही है। इस घटना के बारे में जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट- विजेन्द्र

