जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना-कोना; MP में वैलेंटाइन डे पर लट्ठों को तेल पिला शिव सेना का ऐलान
मध्य प्रदेश के सागर शहर में वैलेंटाइन डे के विरोध को लेकर शिवसेना ने दमखम के साथ मोर्चा खोल दिया है। शिवसैनिक सिविल लाइन स्थित पहलवान बाबा मंदिर पहुंचे, जहां पंडित–पुरोहित की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच लट्ठों में चमेली और सरसों का तेल चढ़ाकर पूजन किया गया।
मध्य प्रदेश के सागर शहर में वैलेंटाइन डे के विरोध को लेकर शिवसेना ने दमखम के साथ मोर्चा खोल दिया है। शिवसैनिक सिविल लाइन स्थित पहलवान बाबा मंदिर पहुंचे, जहां पंडित–पुरोहित की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच लट्ठों में चमेली और सरसों का तेल चढ़ाकर पूजन किया गया। इसके बाद शिवसैनिकों ने शहर के पार्क, होटल और धार्मिक स्थलों के आसपास पोस्टर चस्पा किए, जिनमें 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने का विरोध दर्ज कराया गया है। इसी दौरान नारेबाजी भी की गई और कहा गया, 'जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना'।
शिवसेना के उप राज्य प्रमुख पप्पू तिवारी ने कहा कि 14 फरवरी को मनाया जाने वाला वैलेंटाइन डे भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा नहीं है। उनका आरोप है कि कुछ युवक-युवतियां पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर अशोभनीय आचरण करते हैं, जिसे शिवसैनिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 14 फरवरी को कोई कपल सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता करते पाया गया तो मौके पर ही उनकी शादी करवा दी जाएगी।
वहीं शिवसेना जिला प्रभारी विकास सिंह ने कहा कि शिवसेना हर वर्ष वैलेंटाइन डे का विरोध करती आई है और इस बार भी विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रेम की आड़ में अश्लीलता फैलाने वालों को सबक सिखाने के लिए लट्ठ पूजन किया गया है। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को चेतावनी दी गई है कि यदि 14 फरवरी को किसी प्रकार के फूहड़ या अश्लील कार्यक्रम आयोजित किए गए तो शिवसैनिक विरोध करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विरोध के दौरान यदि कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित आयोजकों की होगी। पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। शहर में वैलेंटाइन डे को लेकर माहौल गरमाता नजर आ रहा है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें