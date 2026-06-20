खुशखबरी! MPPSC 2025 मेंस एग्जाम से लगी रोक हटाई गई, एक साल बाद उम्मीदवार को राहत
MPPSC 2025 Mains Exam: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) की राज्य सेवा परीक्षा (एसएसई)-2025 से हाईकोर्ट रोक हटा दी है। करीब एक साल बाद उम्मीदवार को राहत मिली है। शुरुआती परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे।
MPPSC 2025 Mains Exam: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) की राज्य सेवा परीक्षा (एसएसई)-2025 की मुख्य परीक्षा आयोजित करने पर लगाई गई अंतरिम रोक हटा दी है। इस फैसले के साथ ही उप जिलाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार और अन्य राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति के इच्छुक करीब 4,000 अभ्यर्थियों का एक साल का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। शुरुआती परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने गुरुवार को परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कुछ प्रावधानों और प्रक्रियाओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
अप्रैल 2025 में निर्देश दिया था
उच्च न्यायालय ने दो अप्रैल 2025 को निर्देश दिया था कि उसकी अनुमति के बिना राज्य सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं की जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर ने दलील दी कि उनकी याचिकाओं पर निकट भविष्य में अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना नहीं है। ऐसे में मुख्य परीक्षा पर लगी रोक हटाई जानी चाहिए और शेष कानूनी मुद्दों पर बाद में अलग से सुनवाई की जा सकती है।
याचिकाओं में संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है
ठाकुर ने बताया कि इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए बेंच ने अंतरिम रोक हटा दी और एमपीपीएससी को मुख्य परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी। याचिकाओं में अन्य बातों के अलावा एसएसई-2025 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में श्रेणीवार 'कट-ऑफ' अंक सार्वजनिक नहीं करने से संबंधित नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।
अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में ट्रांसफर नहीं
ठाकुर ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने यह भी प्रश्न उठाया है कि आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित पदों पर नहीं किया गया और आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में ट्रांसफर नहीं किया गया।
अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी
उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान एमपीपीएससी ने श्रेणीवार कट-ऑफ अंक सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंप दिए, लेकिन याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रा ने दी जान
इंदौर में पिछले तीन साल से नीट-यूजी की तैयारी कर रही 21 वर्षीय एक छात्रा ने एक बहुमंजिला इमारत से कथित तौर पर छलांग लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। छात्रा के चिकित्सक पिता ने दावा किया कि उनकी बेटी पिछले पांच महीने से डिप्रेशन में थी और उसने इसी के कारण आत्महत्या की।
भंवरकुआं थाने के प्रभारी संतोष दूधी ने बताया कि अवंतिका मौर्य (21) की बृहस्पतिवार रात एक बहुमंजिला इमारत से गिरने के बाद मौत हो गई। थाना प्रभारी के मुताबिक मूल रूप से धार जिले की रहने वाली यह छात्रा इस इमारत में किराये के घर में रहती थी।
उन्होंने बताया, ''छात्रा गुरुवार रात 11 बजे के आस-पास अचानक मोबाइल फोन पर बात करती हुई छत पर गई और एकदम नीचे गिर गई। उसके गिरने की आवाज सुनकर वहां मौजूद लोग उसे एक नजदीकी अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह उसकी मृत्यु हो गई।''
थाना प्रभारी ने बताया कि छात्रा के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है और आत्महत्या समेत तमाम पहलुओं पर उसकी मौत की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया, ''छात्रा के मोबाइल फोन और कॉल डीटेल के आधार पर भी घटना की जांच की जा रही है। पता लगाया जाएगा कि जीवन के अंतिम पलों में वह किससे और किस विषय में बात कर रही थी। विस्तृत जांच के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा।''
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