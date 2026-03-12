आरक्षण के बयानों से शुरू हुई कानूनी जंग का अंत, मानहानि केस में दोष मुक्त हुए शिवराज; कैसे माने विवेक तन्खा?
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया था इस बयान को अपमानजनक और छवि को नुकसान पहुंचाने वाला करार देते हुए विवेक तन्खा ने 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया था ओर आपराधिक शिकायत में आईपीसी की धारा 500 के तहत कार्यवाही की मांग की थी।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित खजुराहो सांसद वीडी शर्मा और भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह को जबलपुर की विशेष कोर्ट ने राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा द्वारा दायर किया गया मानहानि के मामले में दोष मुक्त कर दिया है, यह फैसला आपसी सहमति के बाद किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रकरण में अंतिम फैसले के पहले परिवादी विवेक तन्खा की ओर से मानहानि का प्रकरण वापिस लेने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
जबलपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकर की अदालत ने विवेक तन्खा के आवेदन को स्वीकार करते हुए तीनों बड़े नेताओं को मानहानि केस से दोष मुक्त किया है। मामला मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान ओबीसी आरक्षण से जुड़े केस में विवेक तन्खा की पैरवी को लेकर तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया था इस बयान को अपमानजनक और छवि को नुकसान पहुंचाने वाला करार देते हुए विवेक तन्खा ने 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया था ओर आपराधिक शिकायत में आईपीसी की धारा 500 के तहत कार्यवाही की मांग की थी। जबलपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन रहने के दौरान प्रकरण निरस्त कराने शिवराज सहित अन्य पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे।
बयानों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा
मामला 2021 में हुए मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों से जुड़ा था। उन दिनों विवेक तन्खा वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण से जुड़े एक केस में पेश हुए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर कुछ बयान दिए थे। तन्खा का कहना था कि इन बयानों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। उन्हें सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा। इसे आधार बनाते हुए उन्होंने सिविल और क्रिमिनल मानहानि केस दर्ज करवाए। सिविल केस में 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई थी। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा गया था। सुप्रीम कोर्ट के सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के सुझाव के बाद, शिवराज और तन्खा ने लंबी कानूनी लड़ाई के बजाय बातचीत का रास्ता चुना।
संसद में हुई मुलाकात ओर बातचीत से निकला हल
मिली जानकारी के अनुसार संसद में शिवराज सहित अन्य नेताओं से मुलाकात और बातचीत के बाद राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने चुनाव के दौरान दिए गए बयानों के संबंध में दायर किए गए सिविल और आपराधिक मानहानि के मामलों को वापस लेने का फैसला किया। समझौते को अभिलेख पर लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एनके सिंह की युगलपीठ ने मानहानि के प्रकरण को निरस्त करने का राहत कारी आदेश पारित कर दिया था।
तन्खा का आरोप
विवेक तन्खा ने आरोप लगाया था कि शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें पंचायत चुनावों पर रोक के लिए दोषी ठहराया, ऐसा करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों को गलत तरीके से पेश किया, इसी से व्यथित होकर उन्होंने मानहानि का नोटिस भेज दिया था। बाद में अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया।
परिवादी अधिवक्ता श्यामसुंदर यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आग्रह पर विवेक तन्खा द्वारा लगाया गया मानहानि दावे को वापस लिया गया है। मामला यह था कि उस दौरान शिवराज और भूपेंद्र सिंह और वीडी शर्मा पर ओबीसी आरक्षण पर ट्रायल होने का चल रहा था हालांकि इसमें सहमति बनने पर मामले में दोष मुक्त किया गया।
रिपोर्ट: विजेंद्र यादव
