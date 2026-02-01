जबलपुर: सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, उज्बेकिस्तानी महिला गिरफ्तार, ऐसे चलता था धंधा

संक्षेप: मुख्य आरोपी छापेमारी के बाद से ही फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है ओर साथ ही यह पता चला है कि 10 अन्य लड़कियां भी हैं जिन्हें देह व्यपार के लिए बुलाया गया है उनकी भी तलाश की जा रही है।

मध्य प्रदेश के जबलपुर में दूसरे देश की महिलाओं को बुलाकर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर एक विदेशी उज्बेकिस्तान की महिला सहित एक अन्य महिला को हिरासत में लिया है, बताया जा रहा है कि बाहर से बुलाई गई लड़िकयों को देह व्यापार के लिए 5 हजार से 10 हजार रुपये देने के लिए कहा जाता था लेकिन 2 से 3 हजार रुपये ही दिए जाते थे। उज्बेकिस्तान से आई महिला से पुलिस पूछताछ के दौरान पता चला कि वह एक दिन पहले ही जबलपुर आई थी। पुलिस को पता चला है कि इसका मुख्य आरोपी आदतन बदमाश है और देह व्यापार के धंधे में लिप्त है। जिसमें बीबी ओर बच्चों को साथ रखता है, ओर अलग-अलग मकान किराए पर लेकर देह व्यापार का धंधा चलाता है। वह छापेमारी के बाद से ही फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है ओर साथ ही यह पता चला है कि 10 अन्य लड़कियां भी हैं जिन्हें देह व्यपार के लिए बुलाया गया है उनकी भी तलाश की जा रही है।

दरअसल पुलिस को जबलपुर जिले के माढ़ोताल थाना क्षेत्र के ग्रीन सिटी में बीते कई दिनों से देह व्यापार की सूचना मिल रही थी की एक किराए के मकान पर कुछ लोगों अनैतिक गतिविधियों चल रही है, यहां हर बार आने वाले लोग के साथ भारत ही नहीं बल्कि विदेश से भी लड़कियां आया करती हैं। सूचना पर एसपी संपत उपाध्याय के निर्देश पर सीएसपी आशीष जैन और महिला थाना पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश देकर चल रहे अवैध देह व्यापार से एक विदेशी महिला सहित एक अन्य महिला को भी पकड़ा है जो कि उज्बेकिस्तान की रहने वाली है। पुलिस पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि उसे दिल्ली के रास्ते प्लेन तो कभी ट्रेन से जबलपुर लाया गया था। पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि उज्बेकिस्तान से मुंबई आने के बाद जब शिव चौधरी से दोस्ती हुई तो उसने देह व्यापार में कमाई के लिए अच्छी खासी रकम दिलाने का आश्वासन दिया और जबलपुर बुला लिया।

पति के इशारों पर पत्नी दूसरे देश से बुलाती थी मिली जानकारी के अनुसार प्रिया अपने पति शिवा चौधरी के इशारे पर दूसरे देश से महिलाओं को लाकर यहां रहने वाले अमीर लोगों के सामने परोसा करती थी। पुलिस ने मौके से उज्बेकिस्तान महिला के साथ एक अन्य महिला को पकड़ा है, हालांकि इसका मास्टरमाइंड और गिरोह का सरगना मौके से जरूर फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी है। पुलिस हिरासत में महिला ने बताया कि 2011 में उसकी शादी हुई थी। 2023 में पति की मौत के बाद वह मुंबई आ गई, यहां पर उसने दूसरी शादी की, इसी दौरान दिल्ली निवासी प्रिया कौर से सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी दोस्ती हुई, पति की मौत के बाद वह इस गौरखधंधे में उतर आई। महिला का कहना है कि कुछ दिनों पहले शिव चौधरी और उसकी पत्नी सुषमा चौधरी से उसकी दोस्ती हुई, इसके बाद ट्रेन से उसे शुक्रवार को जबलपुर बुलाया गया था।

किराए पर लिया था मकान सीएसपी आशीष जैन ने बताया कि महिला के पति शिव चौधरी ने ग्रीन सिटी में 15 दिन पहले ही किराए पर मकान लिया था। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी शिव चौधरी आदतन अपराधी है, जो कि शहर के कई ठिकानों में किराए के मकान लेकर देह व्यापार का काम किया करता था। पुलिस को शक न हो इसके लिए आरोपी पत्नी और बच्चों को भी रखा करता था। जानकारी के मुताबिक जबलपुर शहर के अलावा जिले के कई अन्य इलाकों में भी इसने देह व्यापार का अड्डा खोल रखा है। फिलहाल आरोपी शिव चौधरी पुलिस गिरफ्त से बाहर है जिसकी तलाश जारी है।

2 से 5 हजार रुपए देने का वादा सीएसपी ने बताया कि भारत के छोटे शहरों में छिपकर देह व्यापार चल रहा है, जहां अच्छी-खासी रकम मिलती है। प्रिया कौर जो कि दिल्ली निवासी है, उसके संपर्क में आने के बाद यह महिला दिल्ली से होते हुए जबलपुर पुहंची, जहां उसे एक दिन के 2 से 5 हजार रुपए देने का वादा किया था। सीएसपी आशीष जैन का कहना है कि अभी तक उज्बेकिस्तान से आई एक महिला को हिरासत में लिया है। करीब 10 लड़कियां जबलपुर शहर लाई गई हैं, वह अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश जारी है। लगातार कार्रवाई जारी है। स्पा सेंटर का लाइसेंस नगर निगम से जारी किया जाता है, अब यह भी देखा जा रहा है कि नगर निगम की टीम किस आधार पर स्पा सेंटर को लाइसेंस दे रही है।