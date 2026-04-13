₹10 के चक्कर में बर्खास्तगी, 21 साल तक कोर्ट में लड़ी कानूनी जंग; रेलवे क्लर्क को मिली जीत
काउंटर पर काफी भीड़ थी। अचानक विजिलेंस की टीम भी वहां आ गई। नारायण बार-बार यह कहते रहे कि हो सकता है कि जिस समय यात्री टिकट लेने आया था तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो ऐसे में हो सकता है भूल हो गई हो।
रेलवे में नौकरी के दौरान एक बुकिंग क्लर्क को 21 साल पहले महज 10 रुपये की गड़बड़ी के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। कर्मचारी ने दो दशक तक हार नहीं मानी और कोर्ट में अपनी खोई हुई इज्जत भी वापस पा ली। शख्स का नाम नारायण नायर है और 4 जनवरी 2002 को वह हर दिन की तरह श्रीधाम रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे।
इस दौरान काउंटर पर काफी भीड़ थी। अचानक विजिलेंस की टीम भी वहां आ गई। इसी दौरान एक शख्स भी मौके पर पहुंचा और दावा किया कि नारायण नायर ने उन्हें 31 रुपये की जगह 21 रुपये ही वापस लौटाए। इस दौरान नारायण बार-बार यह कहते रहे कि हो सकता है कि जिस समय यात्री टिकट लेने आया था तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो ऐसे में हो सकता है भूल हो गई हो।
विभागीय कार्रवाई कर दी गई थी
नारायण की किसी ने एक न सुनी और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर दी गई। विजिलेंस टीम ने यह भी दावा किया कि नारायण के पास 450 रुपये अतिरिक्त पाए गए थे। वहीं नारायण का कहना था कि यह पैसे उनके खुद के थे जो कि बीमार पत्नी की दवाई के लिए रखे हुए थे। इसी दौरान विजिलेंस टीम को टिकट का एक बंडल फ्लोर पर गिरा दिखा जिसके बारे में नारायण का कहना था कि उन्हें इसबारे में नहीं पता कि बंडल नीचे कैसे गिरा। इसके अलावा 778 रुपये अतिरिक्त थे, जो कि बाद में सिर्फ 7 रुपये पाए गए।
रेलवे ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी
विजिलेंस विभाग की कार्रवाई के विरोध में नारायण ने 2002 में केंद्रीय प्रशासनिक प्रधिकरण (CAT) में केस दायर करवाया जहां से उन्हें 2004 में राहत मिली थी मगर 2005 में रेलवे ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी।
कोर्ट ने क्या कहा?
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसकी गहराई से जांच की। अदालत ने पाया कि 10 रुपये कम देने के आरोप को साबित करने के लिए कोई भी गवाह नहीं था। सिर्फ डिकॉय यात्री ने गवाही दी थी, जो खुद विजिलेंस टीम का हिस्सा था। किसी भी यात्री ने कभी कोई शिकायत नहीं की थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जांच अधिकारी ने खुद ही अभियोजक पक्ष की भूमिका निभाई थी। कोर्ट ने प्रधिकरण के फैसले को बरकरार रखते हुए और रेलवे की याचिका को खारिज करते हुए कहा, ‘आरोप संभावना के स्तर पर भी साबित नहीं होते हैं। अगर कोई छोटी-मोटी चूक हुई भी थी, तो नौकरी से बर्खास्त कर देना बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई थी।’
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