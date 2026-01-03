Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़jabalpur two groups clash late night jain samaj protest on road police lathicharge
MP : जबलपुर में आधी रात को भारी बवाल, सड़क पर उतरा जैन समाज; पुलिस ने किया लाठीचार्ज

MP : जबलपुर में आधी रात को भारी बवाल, सड़क पर उतरा जैन समाज; पुलिस ने किया लाठीचार्ज

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कमानिया गेट इलाके में शुक्रवार देर रात मिठाई की दुकान पर नाश्ता करने गए राजकुमार जैन नाम के व्यक्ति का दुकान के मैनेजर से कहासुनी के बाद भारी बवाल हो गया। इस कहासुनी ने देखते ही देखते एक बड़े झगड़े का रूप ले लिया।

Jan 03, 2026 01:37 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुर
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के कमानिया गेट इलाके में शुक्रवार देर रात मिठाई की दुकान पर नाश्ता करने गए राजकुमार जैन नाम के व्यक्ति का दुकान के मैनेजर से कहासुनी के बाद भारी बवाल हो गया। इस कहासुनी ने देखते ही देखते एक बड़े झगड़े का रूप ले लिया। इस दौरान कथित तौर पर मैनेजर रोहित राजपूत और उसके साथियों द्वारा राजकुमार जैन से गाली-गलौज करने के साथ ही मारपीट की गई। इसके बाद पीड़ित ने जैन समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए हंगामा मचा दिया। इससे जैन समाज में भारी आक्रोश फैल गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:धन वर्षा व सिद्धि पाने को अगवा किया था बच्चा, 22 दिन बंधक बनाकर रखा; 4 लोग दबोचे

जैन समाज के लोगों को जैसे ही इस घटना का पता चला तो लाठी-डंडों और बेस बॉल के बैट लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और दुकान के मैनजर सहित उसके साथियों पर टूट पड़े। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ से दो आरोपियों को छुड़ाकर हिरासत में लिया और थाने ले गई।

पुलिसकर्मियों को भी चोटें लगीं

एक अन्य आरोपी मिठाई की दुकान के अंदर छिप गया था, जिसे बाहर निकालने के लिए भीड़ अंदर घुसने लगी तो पुलिस ने रोका जिस पर विवाद और बढ़ गया। लिहाजा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठी चार्ज किया गया। इससे मौके पर भगदड़ के हालात बन गए। इस दौरान कुछ लोग घायल हुए, वहीं पुलिसकर्मियों को भी चोटें लगी हैं। सब-इंस्पेक्टर अनिल गौर और कुछ पुलिस कर्मियों के मेडिकल कराए जा रहे हैं।

jabalpur clash

पुलिस ने इस मामले में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले तीन युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमे से 2 लोग हिरासत में हैं और एक फरार बताया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से इलाके में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है।

ये भी पढ़ें:MP में बाबा साहब अंबेडकर के अपमान पर FIR; फोटो जलाई, मुर्दाबाद के नारे लगाए

8 थानों की पुलिस मौके पर लगाई गई

हंगामा बढ़ता देख मौके पर दो एडिशनल एसपी और चार सीएसपी सहित 8 से अधिक थानों और पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त पुलिस बल हालात को काबू करने में लगाया गया। इस घटना के बाद जैन समाज में भारी आक्रोश है। सैकड़ों की तादाद में जुटे जैन समाज के लोगों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

जैन समाज के क्या आरोप

जैन समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जैन समाज के राजकुमार का आरोप है कि जिन लोगों ने पहले बेसबॉल के बैट से हमला किया, पुलिस ने उन्हें बचा रही है। उन्होंने किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं की, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए जैन युवकों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ नाबालिगों को भी चोटें आई हैं। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक, आईजी कार्यालय और जरूरत पड़ने पर सीएम को ज्ञापन सौंपेंगे, ताकि समाज की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जा सके।

ये भी पढ़ें:प्रेमी संग रची पति की हत्या की साजिश, कार से कुचलकर मारा और बता दिया एक्सीडेंट

3 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज

एडिशनल एसपी सिटी आयुष गुप्ता ने बताया कि राजकुमार जैन की शिकायत पर फिलहाल तीन लोग अतुल पटेल, रोहित राजपूत और सचिन शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन सोशल मीडिया सहित अन्य गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए है, ताकि किसी तरह की अफवाह या भड़काऊ सामग्री से माहौल और खराब न हो। मामले में जी भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि भीड़ को तितर-बितर करने के दौरान कुछ लोग गिरकर घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी को गंभीर चोट की पुष्टि नहीं हुई है।

रिपोर्ट : विजेन्द्र यादव

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|