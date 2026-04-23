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रील बनाते वक्त नहर में गिरीं 4 लड़कियां, शादी में आई थीं; 2 की मौत, 1 अब भी लापता

Apr 23, 2026 08:47 pm ISTRatan Gupta जबलपुर, पीटीआई
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गुरुवार सुबह बरगी डैम की नहर के पास चार लड़कियां वीडियो बना रही थीं, तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वे तेज बहाव वाले पानी में गिर गईं। इस हादसे में 20 साल की शीतल पटेल और उसकी 8 साल की रिश्तेदार सानिया की मौत हो गई, जबकि 18 साल की तनु पटेल की तलाश जारी है।

रील बनाते वक्त नहर में गिरीं 4 लड़कियां, शादी में आई थीं; 2 की मौत, 1 अब भी लापता

मध्य प्रदेश के जबलपुर में रील बनाते समय हुआ एक दर्दनाक हादसा दो जिंदगियां निगल गया, जबकि एक युवती अब भी लापता है। गुरुवार सुबह बरगी डैम की नहर के पास चार लड़कियां वीडियो बना रही थीं, तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वे तेज बहाव वाले पानी में गिर गईं। इस हादसे में 20 साल की शीतल पटेल और उसकी 8 साल की रिश्तेदार सानिया की मौत हो गई, जबकि 18 साल की तनु पटेल की तलाश जारी है।

नहर किनारे बना रहीं थीं रील, तभी…

यह घटना सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच सलीबाड़ा गांव में हुई, जो बरगी थाना क्षेत्र में आता है। पुलिस के मुताबिक, चारों लड़कियां आपस में रिश्तेदार थीं और गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने आई थीं। स्थानीय लोगों के अनुसार, वे नहर के किनारे खड़े होकर रील बना रही थीं, तभी फिसलकर पानी में गिर गईं। नहर में पानी का बहाव तेज होने के कारण वे खुद को संभाल नहीं सकीं।

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1 लड़की जिंदा, 2 की लाशें बाहर आईं

हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बचाव की कोशिश की, जिसमें एक लड़की किसी तरह तैरकर बाहर निकल आई। सूचना मिलने पर पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने शीतल और सानिया के शव नहर से बाहर निकाले।

लापता तनु की खोजबीन जारी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, लापता तनु पटेल की तलाश लगातार जारी है और रेस्क्यू टीमें नहर के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी लड़कियां एक ही परिवार से थीं और शादी के कार्यक्रम के दौरान घूमने के लिए नहर के पास पहुंची थीं।

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यह हादसा एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के दौरान लोग अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे खतरनाक जगहों पर इस तरह के वीडियो बनाने से बचें, ताकि ऐसे दर्दनाक हादसों को रोका जा सके।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


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