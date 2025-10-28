चलती ट्रेन में क्यों दामाद को दी दर्दनाक मौत? एक के बाद एक 30 बार चाकू से गोदा

संक्षेप: घटना सोमवार को धनबाद-उधना एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 09040 की बताई जा रही है। मृतक शिक्षक नरसिंहपुर का रहने वाला था और उसकी पत्नी रेलवे सुरक्षा बल में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। मृतक की पहचान शैलेंद्र सिंह 35 वर्ष निवासी बनखेड़ी,जिला नरसिंहपुर के रूप में हुई है और वह सरकारी स्कूल में शिक्षक था।

मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। यहां रिश्ते के मामा ससुर ने एक शिक्षक पर चलती ट्रेन के अंदर 30 से अधिक बार चाकू से वार किया और चेन खींच कर फरार हो गया। घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचे शिक्षक की मौत हो गई। यह वारदात तब हुई,जब मृतक तलाक केस की पेशी से लौट रहा था। पुलिस ने आरोपी मामा के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश में जुट गई है।

घटना सोमवार को धनबाद-उधना एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 09040 की बताई जा रही है। मृतक शिक्षक नरसिंहपुर का रहने वाला था और उसकी पत्नी रेलवे सुरक्षा बल में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। मृतक की पहचान शैलेंद्र सिंह 35 वर्ष निवासी बनखेड़ी,जिला नरसिंहपुर के रूप में हुई है और वह सरकारी स्कूल में शिक्षक था। शिक्षक का उसकी आरक्षक पत्नी से तलाक का केस सतना में चल रहा था। सोमवार को सतना की फैमिली कोर्ट में पेशी थी। इस दौरान उसकी पत्नी और आरोपी मामा गोविंद धनबाद-उधना एक्सप्रेस से सतना से जबलपुर की ओर आ रहे थे। ट्रेन जबलपुर की ओर बढ़ रही थी,इसी दौरान यह वारदात हो गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पिपरिया नर्मदापुरम निवासी शैलेंद्र का विवाह 2021 में युवती से विवाह हुआ था। विवाह के कुछ ही समय बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। 2022 में पत्नी ने सतना फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन दिया था। इसके बाद दोनों के बीच केस चल रहा था। पत्नी आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। आरपीएफ पुलिस ने बताया कि ट्रेन पहुंचते ही घायल को चादर से लपेटकर खून का बहाव रोका गया और एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर शैलेंद्र को मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना से पहले 27 अक्टूबर सोमवार को दोनों की सतना कोर्ट में पेशी थी। सुनवाई के दौरान शैलेंद्र ने तलाक देने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए वह रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता। उसी समय कोर्ट में युवती का मामा गोविंद रघुवंशी भी मौजूद था। बताया गया कि उस दिन दोनों के बीच कहा-सुनी भी हुई थी।

आरोपी मामा ससुर और मृतक दामाद सभी पेशी के बाद लौट रहे थे,इस दौरान गोविंद एस-4 कोच में शैलेंद्र के पास आकर बैठ गया। कुछ समय बाद दोनों में बहस शुरू हो गई। जिसे यात्रियों ने बीच-बचाव कर शांत करा दिया, लेकिन गोसलपुर और देवरी स्टेशन के बीच फिर विवाद भड़क गया। गुस्से में आरोपी गोविंद ने जेब से चाकू निकाला और शैलेंद्र पर ताबड़तोड़ 30 से अधिक वार कर दिए। हमले के बाद वह चेन खींचकर ट्रेन से कूद गया और फरार हो गया। सूचना मिलने पर आरपीएफ टीम जबलपुर स्टेशन पर मौजूद थी और टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घायल शिक्षक का रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचे,लेकिन इस दौरान उसने दम तोड़ दिया।