जबलपुर में इंस्टाग्राम क्रिएटर की डिजिटल दुनिया हिली! साइबर ठगों ने उड़ाए 50 लाख

संक्षेप: जबलपुर में एक प्रसिद्ध इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को फर्जी कॉपीराइट स्ट्राइक और अकाउंट डिलीट करने की धमकी देकर साइबर ठगों ने 50 लाख रुपये ठग लिए हैं, जिसे जबलपुर साइबर सेल ने फर्जी कंटेंट स्ट्राइक के जरिए उगाही का पहला ऐसा मामला बताया है।

Thu, 23 Oct 2025 08:11 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुर
मध्यप्रदेश के जबलपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने एक जाने माने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को अपना निशाना बनाया और 50 लाख रुपये ठग लिए। इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने वाले अजीम अहमद के साथ डिजिटल ब्लैकमेलिंग हुई। जालसाजों ने उनकी मेहनत से बनाई ऑनलाइन दुनिया को तहस-नहस करने की धमकी देकर 50 लाख रुपये ठग लिए।

फर्जी कॉपीराइट स्ट्राइक का बिछाया जाल

28 साल के अजीम अहमद, जो कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ने अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी से इंस्टाग्राम पर 96 पेजों के साथ 5.7 करोड़ फॉलोअर्स का विशाल साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन उनकी यह चमकती दुनिया अब साइबर ठगों के निशाने पर है। अजीम ने बताया, "लगभग एक साल से मुझे फर्जी कॉपीराइट स्ट्राइक और धमकियां मिल रही थीं। ठग दावा करते थे कि मेरे पोस्ट उनका कंटेंट हैं और पैसे न देने पर मेरे अकाउंट डिलीट कर देंगे।"

डर के मारे अजीम ने बार-बार पैसे दिए, जो धीरे-धीरे बढ़कर 50 लाख रुपये तक पहुंच गए। धमकियां सिर्फ ईमेल तक सीमित नहीं थीं। ठगों ने फोन कॉल्स के जरिए भी दबाव बनाया। अजीम ने खुलासा किया, "पुणे से एक कॉलर ने खुद को मध्यस्थ बताते हुए 25,000 से 30,000 रुपये की मांग की, ताकि फर्जी स्ट्राइक हटाए जा सकें।"

इंस्टाग्राम पर मेहनत से बनाई पहचान

अजीम ने 2017 पहला इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, जो 2021 के कोविड लॉकडाउन में वायरल हो गया। इसके बाद, उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर 'व्हूपी डिजिटल' नाम से एक डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टअप शुरू किया। लेकिन सफलता के साथ मुसीबतें भी आईं। अजीम कहते हैं, "मेरी पूरी जिंदगी इन पेजों पर टिकी है। इन्हें खोने का डर मुझे हर बार पैसे देने पर मजबूर करता था।"

जबलपुर साइबर सेल के इंचार्ज नीरज नेगी ने इस मामले को शहर का पहला ऐसा केस बताया, जिसमें फर्जी कंटेंट स्ट्राइक के जरिए उगाही की गई। उन्होंने कहा, "यह साइबर अपराध का नया ट्रेंड है। ठग इंस्टाग्राम के ऑटोमेटेड सिस्टम का फायदा उठाते हैं। कई फर्जी स्ट्राइक मिलने पर अकाउंट सस्पेंड हो सकता है।"

साइबर सेल ने इंस्टाग्राम की इंटरनल टीम से संपर्क किया है ताकि इन फर्जी स्ट्राइक के पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाया जा सके। नेगी ने बताया, "हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि ये फर्जी बैन कैसे ट्रिगर किए जा रहे हैं और इसके पीछे कौन है।"

