Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़jabalpur district hospital video viral rats roaming freely inside many complaints goes unanswered see
बेड पर तो कभी; इंदौर के बाद जबलपुर के अस्पताल में चूहों का आतंक, VIDEO भी आया

बेड पर तो कभी; इंदौर के बाद जबलपुर के अस्पताल में चूहों का आतंक, VIDEO भी आया

संक्षेप:

जबलपुर जिले के शासकीय अस्पताल विक्टोरिया में चूहों की समस्या गंभीर होती जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि हड्डी वार्ड में तीन चूहे मरीज के बेड से लेकर टिफिन तक घूमते नजर आ रहे हैं।

Dec 15, 2025 05:47 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुर
share Share
Follow Us on

जबलपुर जिले के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के बीच चूहों के मामले लगातार सामने सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों ने सरकारी अस्पतालों की स्वच्छता व्यवस्था और मरीजों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा केस विक्टोरिया अस्पताल का है। यहां चूहों के आतंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा ने भी सोशल मीडिया पर साझा किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जबलपुर जिले के शासकीय अस्पताल विक्टोरिया में चूहों की समस्या गंभीर होती जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि हड्डी वार्ड में तीन चूहे मरीज के बेड से लेकर टिफिन तक घूमते नजर आ रहे हैं। मरीज के परिजनों का आरोप है कि हड्डी वार्ड में चूहे खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि बीते कई दिनों से चूहों की समस्या बनी हुई है। इस संबंध में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर वीडियो बनाकर सार्वजनिक करना पड़ा।

मिली जानकारी के अनुसार शाहपुरा निवासी मनोज चौधरी ने बताया कि 10 वर्षीय बेटा मदन का इलाज एक सप्ताह से जिला अस्पताल में चल रहा है। उसके ऑपरेशन के बाद दो दिन पहले ही उसे आईसीयू से अस्थि वार्ड में शिफ्ट किया गया। अस्थि वार्ड में चूहे खुलेआम घूम रहे थे। कई बार मरीज के ऊपर गिर रहे थे। परेशान होकर रविवार रात करीब 3 बजे उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया है।

जबलपुर के सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में तीन माह पहले चूहे होने का मामला सामने आया था। उस दौरान अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में भर्ती दो मरीजों के पैर चूहों ने कुतर दिए थे। मानसिक रोग विभाग के भवन में रेनोवेशन का काम चल रहा था। ऐसे में विभाग का संचालन अस्थि रोग विभाग के भवन से किया जा रहा था। घटना इसी भवन के प्रथम तल में मौजूद वार्ड में घटी थी। जांच में मानसिक रोग विभाग के डॉक्टर और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई थी।

मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा का कहना है कि जिला अस्पताल में आखिरी बार पेस्ट कंट्रोल 27 नवंबर 2025 को हुआ था।वीडियो के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। यदि वीडियो सही पाया जाता है तो जांच कराई जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा ने भी सोशल मीडिया पर साझाउन्होंने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की अव्यवस्थाएं मरीजों की जान के लिए बड़ा खतरा हैं। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने सरकारी अस्पतालों की स्वच्छता व्यवस्था और मरीजों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जबलपुर कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह का कहना है कि अस्पताल के पास पुराना भवन है उसे डीमेंटल किया जा रहा है और नव निर्माण का कार्य चल रहा है, तो यहां चूहों के बिल से निकल कर सामने आ रहे हैं,यह एक वजह हो सकती है। वहीं रेट कील की व्यवस्था को कहा गया है और रेट कील की मशीन को भी लगाने को कहा है,साथ ही उन्होंने मरीजों से अपील की है कि जो खाना वार्ड में परिजनों की ओर से लाया जाता है और खाने के बाद छोड़ दिया जाता है। यह भी एक समस्या है। उन्हें समझाया जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है।

रिपोर्ट विजेन्द्र यादव

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|