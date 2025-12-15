बेड पर तो कभी; इंदौर के बाद जबलपुर के अस्पताल में चूहों का आतंक, VIDEO भी आया

संक्षेप: जबलपुर जिले के शासकीय अस्पताल विक्टोरिया में चूहों की समस्या गंभीर होती जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि हड्डी वार्ड में तीन चूहे मरीज के बेड से लेकर टिफिन तक घूमते नजर आ रहे हैं।

जबलपुर जिले के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के बीच चूहों के मामले लगातार सामने सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों ने सरकारी अस्पतालों की स्वच्छता व्यवस्था और मरीजों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा केस विक्टोरिया अस्पताल का है। यहां चूहों के आतंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा ने भी सोशल मीडिया पर साझा किया है।

मिली जानकारी के अनुसार शाहपुरा निवासी मनोज चौधरी ने बताया कि 10 वर्षीय बेटा मदन का इलाज एक सप्ताह से जिला अस्पताल में चल रहा है। उसके ऑपरेशन के बाद दो दिन पहले ही उसे आईसीयू से अस्थि वार्ड में शिफ्ट किया गया। अस्थि वार्ड में चूहे खुलेआम घूम रहे थे। कई बार मरीज के ऊपर गिर रहे थे। परेशान होकर रविवार रात करीब 3 बजे उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया है।

जबलपुर के सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में तीन माह पहले चूहे होने का मामला सामने आया था। उस दौरान अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में भर्ती दो मरीजों के पैर चूहों ने कुतर दिए थे। मानसिक रोग विभाग के भवन में रेनोवेशन का काम चल रहा था। ऐसे में विभाग का संचालन अस्थि रोग विभाग के भवन से किया जा रहा था। घटना इसी भवन के प्रथम तल में मौजूद वार्ड में घटी थी। जांच में मानसिक रोग विभाग के डॉक्टर और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई थी।

मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा का कहना है कि जिला अस्पताल में आखिरी बार पेस्ट कंट्रोल 27 नवंबर 2025 को हुआ था।वीडियो के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। यदि वीडियो सही पाया जाता है तो जांच कराई जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा ने भी सोशल मीडिया पर साझाउन्होंने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की अव्यवस्थाएं मरीजों की जान के लिए बड़ा खतरा हैं। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने सरकारी अस्पतालों की स्वच्छता व्यवस्था और मरीजों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जबलपुर कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह का कहना है कि अस्पताल के पास पुराना भवन है उसे डीमेंटल किया जा रहा है और नव निर्माण का कार्य चल रहा है, तो यहां चूहों के बिल से निकल कर सामने आ रहे हैं,यह एक वजह हो सकती है। वहीं रेट कील की व्यवस्था को कहा गया है और रेट कील की मशीन को भी लगाने को कहा है,साथ ही उन्होंने मरीजों से अपील की है कि जो खाना वार्ड में परिजनों की ओर से लाया जाता है और खाने के बाद छोड़ दिया जाता है। यह भी एक समस्या है। उन्हें समझाया जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है।