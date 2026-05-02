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जबलपुर क्रूज हादसा: मौत के तांडव के बीच 'देवदूत' बने मजदूर, रस्सियों के सहारे बचाई दर्जन भर जानें

May 02, 2026 05:38 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ क्रूज हादसा रूह कंपा देने वाला है। गुरुवार को अचानक आए तूफान में क्रूज बोट पलट गई और 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

जबलपुर क्रूज हादसा: मौत के तांडव के बीच 'देवदूत' बने मजदूर, रस्सियों के सहारे बचाई दर्जन भर जानें

मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ क्रूज हादसा रूह कंपा देने वाला है। गुरुवार को अचानक आए तूफान में क्रूज बोट पलट गई और 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद एक तरफ जहां पीड़ितों की रुला देने वाली कहानियां सामने आ रही हैं तो वहीं कुछ कहानी उन गुमनाम चेहरों की भी है जिनमें मिनटों की सूचबूध से कई लोगों की जान बचा ली। दरअसल हादसे के वक्त पास ही में कुछ मजदूर जल जीवन मिशन के तहत निर्माण कार्य कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने लोगों की चीख पुकार सुनी, बिना अपनी जान की परवाह किए, उन्होंने पानी में छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही ये मजदूरों पीड़ितों के लिए देवदूत बनकर पहुंच गए और करीब एक दर्जन लोगों की जान बचा ली।

जानकारी के मुताबिक इन मजदूरों ने केवल रस्सियों के सहारे एक अस्थायी रेस्क्यू टीम बनाई और डूबते हुए लगभग एक दर्जन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के 22 साल के रमजान की बहादूरी की इस दौरान काफी चर्चा रही।

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अकेले मजदूर 6 लोगों को बचाया

उन्होंने अकेले 6 लोगों को बाहर निकाला, जिनमें से चार की जान बच गई, जबकि दो अन्य को नहीं बचाया जा सका। इसी तरह बिहार के पश्चिम चंपारण के रहने वाले 28 साल के बिंद्रा कुमार यादव ने बताया कि वहां लगभग 35 मजदूर काम कर रहे थे। उन्होंने नाव को अनियंत्रित होते देख पायलट को रुकने के लिए चिल्लाकर आगाह भी किया था, लेकिन देखते ही देखते जहाज उनकी पहुंच से दूर होकर पानी में समा गया।

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बरगी बांध में क्रूज हादसे के बाद लापता एक शख्स और तीन बच्चों की तलाश के लिए शनिवार को सेना के गोताखोरों और आपदा राहत टीम ने खोज अभियान का दायरा बढ़ा दिया। अधिकारियों के अनुसार, हादसे में नौ लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि क्रूज में सवार 41 में से 28 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है।

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अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि नर्मदा नदी पर बने इस बांध के 'बैकवॉटर' क्षेत्र में तलाशी का दायरा बढ़ाकर पांच किलोमीटर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस घटना में नौ लोगों की मौत हो चुकी है, 28 लोगों को बचा लिया गया है और लापता चार लोगों की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि शनिवार सुबह पांच बजे से आगरा से हवाई मार्ग के जरिए पहुंचे सेना के 20 गोताखोर समेत 200 से अधिक बचावकर्मी तलाश अभियान में जुटे हैं।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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